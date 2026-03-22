BBB 26: Jordana reage após Marciele prever eliminação do grupo no Paredão

Na madrugada deste domingo, 22, no BBB 26, Marciele e Jordana conversaram sobre a formação do próximo Paredão e avaliaram a posição do grupo dentro do jogo. Durante o papo na área externa da casa, a dançarina afirmou que ela e seus aliados podem enfrentar a berlinda em breve, o que provocou reação imediata da sister.

Jordana, que já está no Paredão após a dinâmica do Triângulo de Risco, comentou que observou quais participantes ainda não passaram pela votação popular. Segundo ela, Juliano, Gabi e os integrantes do próprio grupo — formado por Jordana, Marciele, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy — ainda não haviam enfrentado a berlinda.

Marciele concordou com a análise, mas projetou dificuldades: “A gente vai rodar no primeiro”, disse. Jordana respondeu em tom descontraído: “Não fala isso. Eu com a pulseira do Paredão”, afirmou, referindo-se à consequência da dinâmica.

A conversa também retomou o Paredão falso disputado anteriormente por Jordana, Breno e Alberto Cowboy. Na ocasião, nenhum dos três foi eliminado, e Breno seguiu para o Quarto Secreto. Apesar de não ter havido saída definitiva, a sister avaliou que a experiência teve clima de eliminação real.

A formação oficial do próximo Paredão do BBB 26 será definida ao vivo no programa deste domingo.