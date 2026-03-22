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BBB 26: Jordana reage após Marciele prever eliminação do grupo no Paredão

Conversa na madrugada expõe insegurança do grupo antes da formação do Paredão ao vivo

Marciele afirma que grupo pode “rodar” na próxima berlinda e sister responde na hora. (Reprodução TV Globo)

Marciele afirma que grupo pode “rodar” na próxima berlinda e sister responde na hora. (Reprodução TV Globo)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 22 de março de 2026 às 12h12.

Na madrugada deste domingo, 22, no BBB 26, Marciele e Jordana conversaram sobre a formação do próximo Paredão e avaliaram a posição do grupo dentro do jogo. Durante o papo na área externa da casa, a dançarina afirmou que ela e seus aliados podem enfrentar a berlinda em breve, o que provocou reação imediata da sister.

Jordana, que já está no Paredão após a dinâmica do Triângulo de Risco, comentou que observou quais participantes ainda não passaram pela votação popular. Segundo ela, Juliano, Gabi e os integrantes do próprio grupo — formado por Jordana, Marciele, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy — ainda não haviam enfrentado a berlinda.

Marciele concordou com a análise, mas projetou dificuldades: “A gente vai rodar no primeiro”, disse. Jordana respondeu em tom descontraído: “Não fala isso. Eu com a pulseira do Paredão”, afirmou, referindo-se à consequência da dinâmica.

A conversa também retomou o Paredão falso disputado anteriormente por Jordana, Breno e Alberto Cowboy. Na ocasião, nenhum dos três foi eliminado, e Breno seguiu para o Quarto Secreto. Apesar de não ter havido saída definitiva, a sister avaliou que a experiência teve clima de eliminação real.

A formação oficial do próximo Paredão do BBB 26 será definida ao vivo no programa deste domingo.

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