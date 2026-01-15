Samba da Beija-Flor atinge 1 milhão de streams e puxa ranking do Carnaval

O samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis ultrapassou a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify antes do Carnaval 2026. O desempenho coloca a atual campeã do Grupo Especial na liderança entre os sambas mais ouvidos no período pré-carnavalesco.

Com o enredo “Bembé”, a agremiação leva para a avenida o Bembé do Mercado, celebração considerada o maior candomblé de rua do mundo, realizada em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. A obra mistura referências culturais afro-brasileiras e elementos históricos dessa manifestação, que movimenta o Recôncavo Baiano há mais de um século.

Neste ano, a Beija-Flor será a segunda escola a desfilar na segunda-feira, 16 de fevereiro, sob o desenvolvimento do carnavalesco João Vitor Araújo.

A escola de Nilópolis busca o bicampeonato após conquistar o título em 2025 e inicia a temporada com forte engajamento digital, presença nos ensaios técnicos e mobilização de torcedores.

Ranking de sambas mais ouvidos no pré-Carnaval 2026

Segundo dados do Spotify, o ranking parcial de reproduções é o seguinte:

1º — Beija-Flor: mais de 1.003.000 reproduções

2º — Grande Rio: cerca de 852.000 reproduções

3º — Paraíso do Tuiuti: aproximadamente 808.000 reproduções

A Grande Rio apresenta o enredo “A nação do mangue”, assinado pelo carnavalesco Antonio Gonzaga. Já o Paraíso do Tuiuti levará à avenida “Lonã Ifá Lukumi”, desenvolvido por Jack Vasconcelos.

Ambas as escolas também ampliaram presença digital na estreia da temporada pré-Carnaval, impulsionadas por quadras lotadas, ensaios abertos, lives e vídeos de torcedores.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por GRES BEIJA-FLOR DE NILÓPOLIS (@beijafloroficial)

Streaming e pré-Carnaval: novos indicadores da disputa

O consumo dos sambas-enredo em plataformas digitais se consolidou como termômetro relevante do Carnaval carioca. Além do Spotify, YouTube e TikTok passaram a influenciar engajamento, alcance e reconhecimento dos enredos fora do universo das quadras e dos barracões.

Nos últimos anos, as escolas incorporaram estratégias digitais à rotina pré-desfile, com lançamentos oficiais, regravações, desafios musicais, versões ao vivo, conteúdos para redes sociais e maior integração com equipes de marketing. O objetivo é prolongar o ciclo de consumo dos sambas, reforçar as comunidades e ampliar o vínculo emocional com torcedores e foliões.