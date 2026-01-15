Samba da Beija-Flor atinge 1 milhão de streams e puxa ranking do Carnaval

RJ - CARNAVAL/RIO/BEIJA-FLOR - GERAL - Desfile da escola de samba Beija-Flor, a quinta a entrar na passarela Professor Darcy Ribeiro, popularmente conhecida como Sambódromo, na Avenida Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, na segunda noite de desfiles do Grupo Especial Carioca, na madrugada desta terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. 21/02/2023 - Foto: LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO (ESTADÃO CONTEÚDO/Site Exame)
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10h13.
O samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis ultrapassou a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify antes do Carnaval 2026. O desempenho coloca a atual campeã do Grupo Especial na liderança entre os sambas mais ouvidos no período pré-carnavalesco.
Com o enredo “Bembé”, a agremiação leva para a avenida o Bembé do Mercado, celebração considerada o maior candomblé de rua do mundo, realizada em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. A obra mistura referências culturais afro-brasileiras e elementos históricos dessa manifestação, que movimenta o Recôncavo Baiano há mais de um século.
Neste ano, a Beija-Flor será a segunda escola a desfilar na segunda-feira, 16 de fevereiro, sob o desenvolvimento do carnavalesco João Vitor Araújo.
A escola de Nilópolis busca o bicampeonato após conquistar o título em 2025 e inicia a temporada com forte engajamento digital, presença nos ensaios técnicos e mobilização de torcedores.
Segundo dados do Spotify, o ranking parcial de reproduções é o seguinte:
A Grande Rio apresenta o enredo “A nação do mangue”, assinado pelo carnavalesco Antonio Gonzaga. Já o Paraíso do Tuiuti levará à avenida “Lonã Ifá Lukumi”, desenvolvido por Jack Vasconcelos.
Ambas as escolas também ampliaram presença digital na estreia da temporada pré-Carnaval, impulsionadas por quadras lotadas, ensaios abertos, lives e vídeos de torcedores.
O consumo dos sambas-enredo em plataformas digitais se consolidou como termômetro relevante do Carnaval carioca. Além do Spotify, YouTube e TikTok passaram a influenciar engajamento, alcance e reconhecimento dos enredos fora do universo das quadras e dos barracões.
Nos últimos anos, as escolas incorporaram estratégias digitais à rotina pré-desfile, com lançamentos oficiais, regravações, desafios musicais, versões ao vivo, conteúdos para redes sociais e maior integração com equipes de marketing. O objetivo é prolongar o ciclo de consumo dos sambas, reforçar as comunidades e ampliar o vínculo emocional com torcedores e foliões.