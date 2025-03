Beija-Flor é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025; veja como foi o desfile

A Beija-Flor de Nilópolis foi a grande vencedora do Carnaval de 2025 do Rio de Janeiro. Com a conquista, ela garante seu 15º título e se mantém como a terceira escola de samba que mais venceu edições do Carnaval.

O desfile da Beija-Flor fez uma homenagem ao ex-diretor de Carnaval, Laíla, que faleceu em 2021. A escola, fiel às suas raízes de inovação e provocação, trouxe de volta a imagem do "Cristo Mendigo", referência ao controverso desfile de 1989. Naquele ano, a alegoria foi censurada, coberta com um saco plástico devido à ação judicial movida pela Igreja Católica.

Em 2025, a alegoria foi ressignificada em uma ala composta por mendigos, com o Cristo encoberto, acompanhado de uma placa que dizia: "Do Orun (céu) olhai por nós".

Além da reverência ao legado de Laíla, o desfile também foi o palco da despedida oficial de Neguinho, o ícone do carro de som da Beija-Flor, que anunciou o fim de sua trajetória na escola em 2025. Essa despedida se deu em um contexto ainda mais simbólico, em uma escola que sempre foi símbolo de resistência e inovação.

Ao lado da Imperatriz Leopoldinense, a Beija-Flor dividiu o topo da competição, sendo uma das favoritas ao título do Carnaval de 2025. O espetáculo representou a força da escola de Nilópolis, que continua a resgatar sua história ao mesmo tempo em que se reinventa, sem perder a essência que a torna um dos maiores nomes do samba carioca.

Veja abaixo o ranking das escolas de samba:

1º Beija-Flor - 270.0

2º Grande Rio - 269.9

3º Imperatriz - 269.8

4º Viradouro - 269.4

5º Portela - 269.4

6º Mangueira - 269.4

7º Salgueiro - 269.2

8º Vila Isabel - 269.1

9º U. da Tijuca - 268.8

10º Tuiuti - 268.7

11º Mocidade - 267.9

12º U. de P. Miguel - 266.8

