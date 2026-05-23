Disparos no entorno da Casa Branca provocam bloqueio de segurança e mobilizam autoridades dos EUA

Tiros registrados nas proximidades da Casa Branca na noite deste sábado, 23, provocaram uma rápida mobilização das forças de segurança em Washington e levaram ao bloqueio da região ao redor da sede do governo americano. O episódio desencadeou uma resposta imediata do Serviço Secreto dos Estados Unidos e mobilizou também agentes do FBI.

Segundo a CNN dos Estados Unidos, os disparos ocorreram nas proximidades do cruzamento entre a Pennsylvania Avenue e a 17th Street Northwest, em frente ao complexo presidencial. As autoridades disseram que o caso segue sob investigação.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades americanas, um suspeito teria se aproximado de um posto de controle próximo à Casa Branca e efetuado disparos contra agentes. Ele foi baleado e encaminhado a um hospital. Nenhum integrante do Serviço Secreto ficou ferido.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava na Casa Branca no momento do incidente, enquanto acompanhava negociações relacionadas ao Irã.

Correria e ordens para buscar abrigo

Jornalistas que estavam no gramado norte da Casa Branca relataram momentos de tensão durante a ocorrência. Membros da imprensa foram retirados rapidamente da área e levados para a sala de coletivas dentro do complexo presidencial.

No interior da Casa Branca, profissionais receberam orientações para permanecer protegidos enquanto agentes do Serviço Secreto davam ordens para que todos se abaixassem diante dos relatos de tiros.

Relatos de pessoas que estavam na região indicam que os sons iniciais chegaram a ser confundidos com fogos de artifício. Um turista que estava próximo ao local afirmou ter ouvido uma sequência de disparos antes de perceber a movimentação das equipes de segurança e a correria de pessoas que deixavam a área.

FBI presta apoio à investigação

Após o incidente, agentes armados do Serviço Secreto foram vistos circulando nas proximidades da Casa Branca e reforçando o isolamento do local. A polícia também restringiu acessos na região central de Washington.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que a agência passou a atuar em apoio ao Serviço Secreto na apuração do caso.

As circunstâncias que levaram ao confronto ainda não haviam sido totalmente esclarecidas até a divulgação das primeiras informações pelas autoridades americanas.