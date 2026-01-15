Pop

Carnaval de Rua carioca começa oficialmente neste sábado, confira a agenda

Com 462 desfiles confirmados pela prefeitura, o número de blocos inscritos bateu recorde

(Mauricio Santana/Getty Images)

(Mauricio Santana/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10h58.

O Rio de Janeiro, tradicional destino carnavalesco, volta a ferver neste início de ano. A programação oficial do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro começa neste sábado, 17, e termina mais de um mês depois, no dia 22 de fevereiro.

As comemorações devem atrair 6 milhões de foliões às ruas da capital fluminense, de acordo com a Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur).

Número recorde de blocos inscritos

Estão previstos pelo governo municipal 462 desfiles de blocos de rua. Este ano, o número de blocos inscritos na Riotur bateu recorde, chegando a 803.

A programação completa pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial garantindo que todos os foliões saibam onde e quando a folia vai rolar.

O circuito Preta Gil

No Centro da cidade, o Circuito Preta Gil inclui os 10 maiores blocos de rua cariocas durante quase um mês, do dia 24 de janeiro, com o Chá da Alice, até 22 de fevereiro, quando o tradicional Monobloco encerra oficialmente a folia carioca.

O Circuito inclui festejos com apresentações de grandes artistas do pop e funk, como Anitta, Ludmilla e Lexa.

Além dos grandes blocos de popstars, atrações tradicionais do Carnaval fazem parte da programação.

O Cordão do Boitatá, por exemplo, celebra 30 anos e o cortejo volta para a região da Rua Primeiro de Março, Centro. Com mais de 250 músicos tocando sem carro de som e quase 400 integrantes com suas alas de estandartes, pernas de pau e baianas, o Boitatá é o único grupo dos megablocos que não faz uso de trio elétrico.

Todos blocos que participam do Circuito Preta Gil ocorrem na rua Primeiro de Março, no Centro, a partir das 7h. Somando o público estimado de todos os dias, são esperados 1,98 milhão de foliões ao todo.

Confira a programação do Circuito

BlocoDataPúblico estimado
Chá da Alice24/0150 mil
Bloco da Lexa25/0150 mil
Bloco da Gold (Léo Santana)31/01150 mil
SeráQAbre?01/02150 mil
Bloco da Favorita07/0250 mil
Cordão do Boitatá08/0250 mil
Cordão da Bola Preta14/02700 mil
Fervo da Lud (Ludmilla)17/02600 mil
Bloco da Anitta21/02100 mil
Monobloco22/0280 mil
