Carnaval de Rua carioca começa oficialmente neste sábado, confira a agenda

O Rio de Janeiro, tradicional destino carnavalesco, volta a ferver neste início de ano. A programação oficial do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro começa neste sábado, 17, e termina mais de um mês depois, no dia 22 de fevereiro.

As comemorações devem atrair 6 milhões de foliões às ruas da capital fluminense, de acordo com a Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur).

Número recorde de blocos inscritos

Estão previstos pelo governo municipal 462 desfiles de blocos de rua. Este ano, o número de blocos inscritos na Riotur bateu recorde, chegando a 803.

A programação completa pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial garantindo que todos os foliões saibam onde e quando a folia vai rolar.

O circuito Preta Gil

No Centro da cidade, o Circuito Preta Gil inclui os 10 maiores blocos de rua cariocas durante quase um mês, do dia 24 de janeiro, com o Chá da Alice, até 22 de fevereiro, quando o tradicional Monobloco encerra oficialmente a folia carioca.

O Circuito inclui festejos com apresentações de grandes artistas do pop e funk, como Anitta, Ludmilla e Lexa.

Além dos grandes blocos de popstars, atrações tradicionais do Carnaval fazem parte da programação.

O Cordão do Boitatá, por exemplo, celebra 30 anos e o cortejo volta para a região da Rua Primeiro de Março, Centro. Com mais de 250 músicos tocando sem carro de som e quase 400 integrantes com suas alas de estandartes, pernas de pau e baianas, o Boitatá é o único grupo dos megablocos que não faz uso de trio elétrico.

Todos blocos que participam do Circuito Preta Gil ocorrem na rua Primeiro de Março, no Centro, a partir das 7h. Somando o público estimado de todos os dias, são esperados 1,98 milhão de foliões ao todo.

Confira a programação do Circuito