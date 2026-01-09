Pop

Por que a data do Carnaval muda todo ano?

A data é definida a partir da Páscoa e do calendário lunar, o que faz a celebração mudar anualmente; entenda o cálculo

Carnaval 2025 - Rio de Janeiro (Portela /Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20h09.

O Carnaval de 2026 será comemorado oficialmente na terça-feira, 17 de fevereiro. A programação festiva, porém, começa antes, com eventos tradicionais como os desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir da sexta-feira, 13 de fevereiro.

Na Bahia e em Pernambuco, blocos e prévias também abrem o período carnavalesco. A quarta-feira de cinzas será em 18 de fevereiro, encerrando a folia.

O Carnaval não tem data fixa. A celebração vai depender do calendário lunar e de tradições da Igreja Católica, o que faz com que a data varie a cada ano.

Como a data do Carnaval é definida?

A definição do Carnaval é feita a partir da data da Páscoa, que também depende do calendário lunar e do equinócio. A Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa deve ocorrer no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de março.

O equinócio acontece duas vezes ao ano, quando dia e noite têm a mesma duração. No hemisfério sul, o equinócio de março marca o início do outono. Já no hemisfério norte, marca o começo da primavera. Há um segundo equinócio entre 22 e 23 de setembro, invertendo as estações.

Após definida a Páscoa, contam-se sete dias para o Domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa. Exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos está a terça-feira de Carnaval.

O resultado é que o Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa.

