Grande Rio é a escola campeã do Carnaval 2022

A Agremiação da Grande Rio conquistou, de forma inédita, o primeiro lugar dentro do grupo especial carioca. O anúncio foi realizado nesta terça-feira, após a já conhecida apuração de notas. Antes disso, a escola havia ficado em segundo lugar por quatro anos seguidos. Este ano, o segundo lugar ficou com a agremiação Beija-Flor.

Ao todo, foram avaliados os seguintes quesitos: Fantasia, Harmonia, Comissão de frente, Samba-enredo, Bateria, Alegorias e adereços, Enredo, Mestre-sala e porta-bandeira.

A escola apresentou na avenida o enredo Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu para a Marquês de Sapucaí, que foi muito bem-recebido pelo público. Segundo informações do G1, o enredo ajudou a desmistificar o orixá e contou a história de figuras como Bispo do Rosário, Estamira e Stela do Patrocínio.

No desfile, o último carro ainda passou uma mensagem adicional ao deixar clara a importância da reciclagem, já que todo o visual foi formado por restos de material usado no desfile.

Na esfera negativa, a escola que foi rebaixada neste ano foi a São Clemente.