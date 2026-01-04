Carnaval não oficial do Rio: veja horários e locais dos blocos deste domingo

O carnaval de rua do Rio de Janeiro começa a tomar forma já neste primeiro domingo de 2026, com a tradicional Abertura do Carnaval Não Oficial organizada pelo coletivo Desliga dos Blocos.
Criado em 2009, o evento reúne cerca de 70 blocos em cortejos por ruas do Centro do Rio e outras regiões da cidade, ao longo de todo o dia.
A festa, que antecipa o calendário oficial da folia carioca, também terá espaço para o público infantil, com a Aberturinha, a partir das 9h, no Aterro do Flamengo.
A programação completa está disponível nas redes sociais da Desliga dos Blocos (@desligadosblocos) e nas páginas dos próprios coletivos.
O ponto alto da festa é o cortejo do bloco Boi Tolo, previsto para começar às 17h. O grupo, que atrai milhares de foliões todos os anos, ganhou destaque na cultura do carnaval carioca pela forma espontânea e irreverente como ocupa o espaço urbano.
O local do cortejo ainda será divulgado nas redes sociais do bloco (@boitolo).[/grifar]
Veja programação do carnaval não oficial do Rio neste domingo
Blocos
- 8h — Bloco Love Songs — Praça Marechal Âncora, Centro
- 9h – O Baile Todo — Armazém Utopia, Santo Cristo
- 9h — Não Monogamia Gostoso Demais — Praça Mauá, Centro
- 09h – NossoBloco – Bar Kamikaze, Centro
- 10h – Marimbondo Não Respeita — Armazém Utopia, Santo Cristo
- 10h — Projeto Girô — Praça Paris, Glória
- 10h — 8&80 – Bar Kamikaze, Centro
- 10h — Enxota Que Eu Vou – Casa Carnaval Rio, Centro
- 11h - Skabloco - Armazém Utopia, Santo Cristo
- 11h – RodaBloco – Bar Kamikaze, Centro
- 11h – Bloco dos Inconfidentes – Casa Carnaval Rio, Centro
- 11h — Percussaça — Bargaça, Morro do Pinto
- 11h —Toques para Odudua — Praça XV, Centro
- 12h — Te devoro — Praça da Candelária, Centro
- 12h — Marejada – Casa Carnaval Rio, Centro
- 12h — Calcinhas Bélicas — Praça XV, Centro
- 12h — Butano na Bureta – Bar Kamikaze, Centro
- 13H — Bloco da Insana – Casa Carnaval Rio, Centro
- 13h — Bloco do Zeca - Praça XV, Centro
- 13h — Dig Dig Joy – Bar Kamikaze, Centro
- 14h – Lambabloco – Casa Carnaval Rio, Centro
- 14h — Metaverso — Praça XV, Centro
- 14h – Batuquebato – Bar Kamikaze, Centro
- 15h — Os biquínis de Ogodô convidam as sungas de Odara — Praça XV, Centro
- 15h — Bloco Encantados – Bar Kamikaze, Centro
- 15h — Balanço – Casa Carnaval Rio, Centro
- 16h – Bloco do MST – Glorioso Cultural, Catete
- 16h — Estratégia – Casa Carnaval Rio, Centro
- 16h – Pauladentro – Bar Kamikaze, Centro
- 17h – Não Mono Bloco – Glorioso Cultural, Catete
- 17h — Traz A Caçamba – Bar Kamikaze, Centro
- 17h — Só Toca Bloco — Praça XV, Centro
- 18h — Bloco do Caramuela — Glorioso Cultural, Centro
Blocos com cortejo
Os horários indicados abaixo são de saída dos blocos. A organização orienta a chegar antes, para a concentração.
- 8h – Bloco da Frida – Pira Olímpica, Centro (Rua Primeiro de Março)
- 8h — Papagoyaba — travessia barca 8h30 Niterói - Rio
- 9h – Vem Cá Minha Flor – Restaurante Albamar - Praça Marechal Ancora, Centro
- 9h – ArariBrass chega com Papagoyaba — Praça XV (próximo à estação das barcas), Centro
- 9h — Canários do Reino – Pira Olímpica, Centro
- 10h — Banheira do Gugu – Pira Olímpica, Centro
- 10h30 — Mistérios Há de Pintar — Armazém 4 Utopia, Santo Cristo
- 11h — Bigode do Leôncio — Arco do Teles, Centro
- 11h — A Banda – Pira Olímpica, Centro
- 13h — Com todo rexpeito – Rua das Marrecas, Centro
- 14h — Surdos e Mundos - Rua Dom Manuel esquina com a Rua São José (atrás da Alerj), Centro
- 14h – Menq – Me engana que eu quero - Praça Ana Amélia, Centro
- 14h — Summer – Aterro do Flamengo (Posto 2)
- 16h — Xepa Gloriosa — Praça XV, Centro
- 17h - Grande cortejo dos blocos com o @boitolo - local a ser informado