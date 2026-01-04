Carnaval não oficial do Rio: veja horários e locais dos blocos deste domingo

O carnaval de rua do Rio de Janeiro começa a tomar forma já neste primeiro domingo de 2026, com a tradicional Abertura do Carnaval Não Oficial organizada pelo coletivo Desliga dos Blocos.

Criado em 2009, o evento reúne cerca de 70 blocos em cortejos por ruas do Centro do Rio e outras regiões da cidade, ao longo de todo o dia.

A festa, que antecipa o calendário oficial da folia carioca, também terá espaço para o público infantil, com a Aberturinha, a partir das 9h, no Aterro do Flamengo.

A programação completa está disponível nas redes sociais da Desliga dos Blocos (@desligadosblocos) e nas páginas dos próprios coletivos.

O ponto alto da festa é o cortejo do bloco Boi Tolo, previsto para começar às 17h. O grupo, que atrai milhares de foliões todos os anos, ganhou destaque na cultura do carnaval carioca pela forma espontânea e irreverente como ocupa o espaço urbano.

O local do cortejo ainda será divulgado nas redes sociais do bloco (@boitolo).[/grifar]

Veja programação do carnaval não oficial do Rio neste domingo

Blocos

8h — Bloco Love Songs — Praça Marechal Âncora, Centro

9h – O Baile Todo — Armazém Utopia, Santo Cristo

9h — Não Monogamia Gostoso Demais — Praça Mauá, Centro

09h – NossoBloco – Bar Kamikaze, Centro

10h – Marimbondo Não Respeita — Armazém Utopia, Santo Cristo

10h — Projeto Girô — Praça Paris, Glória

10h — 8&80 – Bar Kamikaze, Centro

10h — Enxota Que Eu Vou – Casa Carnaval Rio, Centro

11h - Skabloco - Armazém Utopia, Santo Cristo

11h – RodaBloco – Bar Kamikaze, Centro

11h – Bloco dos Inconfidentes – Casa Carnaval Rio, Centro

11h — Percussaça — Bargaça, Morro do Pinto

11h —Toques para Odudua — Praça XV, Centro

12h — Te devoro — Praça da Candelária, Centro

12h — Marejada – Casa Carnaval Rio, Centro

12h — Calcinhas Bélicas — Praça XV, Centro

12h — Butano na Bureta – Bar Kamikaze, Centro

13H — Bloco da Insana – Casa Carnaval Rio, Centro

13h — Bloco do Zeca - Praça XV, Centro

13h — Dig Dig Joy – Bar Kamikaze, Centro

14h – Lambabloco – Casa Carnaval Rio, Centro

14h — Metaverso — Praça XV, Centro

14h – Batuquebato – Bar Kamikaze, Centro

15h — Os biquínis de Ogodô convidam as sungas de Odara — Praça XV, Centro

15h — Bloco Encantados – Bar Kamikaze, Centro

15h — Balanço – Casa Carnaval Rio, Centro

16h – Bloco do MST – Glorioso Cultural, Catete

16h — Estratégia – Casa Carnaval Rio, Centro

16h – Pauladentro – Bar Kamikaze, Centro

17h – Não Mono Bloco – Glorioso Cultural, Catete

17h — Traz A Caçamba – Bar Kamikaze, Centro

17h — Só Toca Bloco — Praça XV, Centro

18h — Bloco do Caramuela — Glorioso Cultural, Centro

Blocos com cortejo

Os horários indicados abaixo são de saída dos blocos. A organização orienta a chegar antes, para a concentração.