Rock in Rio: veja programação do Palco Supernova nesta sexta-feira, 4

O Palco Supernova do Rock in Rio tem quatro atrações nesta sexta-feira, 4, entre a tarde e o início da noite, misturando rap, trap, rock e música urbana.

A programação abre com Chady, às 14h30, e passa pelo projeto Rock in Gil com Larissa Luz e por Venere Vai Venus antes de fechar com o humorista e cantor Diogo Defante.

Horários previstos

14h30 — Chady

16h00 — Rock in Gil com Larissa Luz

18h00 — Venere Vai Venus

20h10 — Diogo Defante

Serviços básicos

Os portões da Cidade do Rock, no Parque Olímpico, abrem às 14h, com encerramento das atividades previsto para as 3h. O último acesso ao recinto é permitido até meia-noite.

O acesso recomendado é pelo metrô (Linha 4) até a estação Jardim Oceânico, com integração ao BRT Expresso do evento. O Palco Mundo conta com plataforma elevada e central de acessibilidade, com banheiros adaptados e intérpretes de Libras.

Como chegar à Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio e também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Novidades na Cidade do Rock

O Palco Mundo terá uma nova cenografia e, pela primeira vez, toda a estrutura frontal será revestida por 2.400 metros quadrados de painéis de LED. O New Dance Order também terá uma nova estrutura. A pista contará com 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura, com 502 metros quadrados de painéis de LED.

Na área gastronômica, a Gourmet Square terá oito restaurantes e funcionará 12 horas por dia. A curadoria será assinada pelo chef Pedro Siqueira. A Área Vip terá gastronomia comandada pela chef Heaven Delhaye, em parceria com a GSH.

O espetáculo aéreo The Flight também retorna ao festival, com manobras acrobáticas sincronizadas, trilha sonora especial e 756 disparos de fogos diurnos.

Outra atração será o ECCO, espetáculo da LightWire que será apresentado em uma arena na Cidade do Rock. A experiência combina bailarinos, projeções, holografia, áudio imersivo e figurinos tecnológicos com LED e fibra óptica. Serão cinco apresentações diárias, de 20 minutos cada, com capacidade para 1.000 pessoas por sessão.

A Babilônia Feira Hype também retorna ao festival para celebrar 30 anos. O espaço terá nova localização, próximo ao New Dance Order, com 20 tendas e 60 expositores ao longo dos sete dias.

Ingressos e acessos

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso de gramado custa R$ 870 na inteira, R$ 435 na meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço.

O Comfort Zone, nova modalidade de ingresso de gramado que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, custa R$ 1.950 na inteira, R$ 975 na meia-entrada e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. O consumo nos bares não está incluído.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. Clientes que utilizarem cartões de crédito emitidos pelo Itaú têm 15% de desconto, não cumulativo com a meia-entrada, e podem parcelar em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes sem juros.

O público geral pode comprar até quatro ingressos por dia, com possibilidade de combinar entradas de Gramado e Comfort Zone e limite de uma meia-entrada por setor.

O acesso ao festival será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro. Os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados pela plataforma. As instruções sobre ativação, acesso e transferência também serão enviadas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster.