Como a TIM se tornou a marca mais comentada no Rock in Rio Brasil 2024?

Patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2024, a operadora de telecomunicações TIM investiu pesado nas ações e ativações durante sua participação deste ano.

O resultado foi um reforço significativo da presença e autoridade da marca nas redes sociais. A TIM foi a mais comentada durante o festival de música, registrando:

28,8 mil comentários no Instagram e Facebook segundo dados da ferramenta Sprinklr

33,1 mil comentários, incluindo TikTok, segundo a Tagger .

O ranking completo das 10 marcas mais comentadas segundo a Sprinklr segue:

TIM – 2800 Volkswagen – 9758 iFood – 9082 Trident – 8567 Natura – 8516 Itaú – 8021 Seara – 7337 Coca-Cola – 5153 C&A – 4570 Superbet – 2471

“O recorde de interação da TIM com o público mostra que entramos de verdade no dia a dia das pessoas no evento, trazendo a tecnologia de forma indispensável. Estávamos junto com o público, curtindo os shows, as ativações e tudo que o Rock in Rio proporciona”, comenta Camila Ribeiro, diretora de comunicação e Marca da TIM.

Como a TIM planejou sua presença no Rock in Rio?

A estratégia de comunicação da operadora nas redes sociais, desenvolvida pela BETC HAVAS, contou com um squad com mais de 450 milhões de seguidores no Instagram e TikTok. Entre os nomes, estavam:

Jade Picon

Jão

Naldo

Benny

Mel Maia

Maisa

João Guilherme.

Na Cidade do Rock, os participantes formaram filas em ativações.

Foram geradas 2,5 mil fotos 360° no estande tecnológico.

O Karaokê 5G atraiu mais de 2,2 mil pessoas, que cantaram em sincronia e baixo delay com artistas à distância

No Parque de Diversões, o MegaDownload recebeu cerca de 12 mil pessoas, incluindo influenciadores como Diogo Defante e Maisa.

Embaixadoras no topo

A TIM aproveitou ainda a presença no Rock in Rio para celebrar suas embaixadoras: IZA e Ivete Sangalo. No dia dedicado exclusivamente às mulheres, as duas estrelas se encontraram no Palco Sunset para uma performance emocionante de "Talismã", coroada por uma homenagem especial de Ivete à filha de IZA, Nala, que está prestes a nascer.

