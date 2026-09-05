Rock in Rio: quantas vezes o Avenged Sevenfold já tocou no festival

O Avenged Sevenfold faz neste sábado, 5, sua terceira apresentação no Rock in Rio, ao fechar o Palco Mundo à 0h05.

A banda americana estreou no festival em 2013, como atração de apoio no mesmo dia do Iron Maiden. Voltou apenas em 2024, já como headliner do dia dedicado ao rock da edição de 40 anos.

Neste ano, o grupo repete a função de encerrar a noite mais pesada da programação, ao lado de Sepultura, Machine Gun Kelly e Bring Me The Horizon.

Histórico no festival

2013 — estreia no Palco Mundo, como atração de apoio

2024 — retorno após 11 anos, como headliner do "dia do rock"

2026 — terceira passagem, novamente headliner do Palco Mundo

As aparições no Rock in Rio são menos frequentes que as turnês da banda pelo Brasil: desde a primeira vinda ao país, em 2008, o grupo já se apresentou em cidades como São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre.

Mais detalhes sobre a programação do dia estão na matéria com o line-up completo do festival.