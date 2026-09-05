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Rock in Rio: quantas vezes o Avenged Sevenfold já tocou no festival

Banda estreou no festival em 2013 e retorna como headliner do Palco Mundo pela segunda vez seguida

Rock in Rio 2026: Avenged Sevenfold faz sua terceira passagem pelo festival neste sábado, 5 (Avenged Sevenfold/Divulgação)

Rock in Rio 2026: Avenged Sevenfold faz sua terceira passagem pelo festival neste sábado, 5 (Avenged Sevenfold/Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14h33.

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O Avenged Sevenfold faz neste sábado, 5, sua terceira apresentação no Rock in Rio, ao fechar o Palco Mundo à 0h05.

A banda americana estreou no festival em 2013, como atração de apoio no mesmo dia do Iron Maiden. Voltou apenas em 2024, já como headliner do dia dedicado ao rock da edição de 40 anos.

Neste ano, o grupo repete a função de encerrar a noite mais pesada da programação, ao lado de Sepultura, Machine Gun Kelly e Bring Me The Horizon.

Histórico no festival

  • 2013 — estreia no Palco Mundo, como atração de apoio
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  • 2024 — retorno após 11 anos, como headliner do "dia do rock"
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  • 2026 — terceira passagem, novamente headliner do Palco Mundo

As aparições no Rock in Rio são menos frequentes que as turnês da banda pelo Brasil: desde a primeira vinda ao país, em 2008, o grupo já se apresentou em cidades como São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre.

Mais detalhes sobre a programação do dia estão na matéria com o line-up completo do festival.

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