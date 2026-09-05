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Rock in Rio 2026: veja programação do Global Village neste sábado, 5

Korzus fecha a programação do espaço às 19h10

Rock in Rio 2026: Korzus encerra a programação do Global Village neste sábado, 5 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Korzus encerra a programação do Global Village neste sábado, 5 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14h00.

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O Global Village, espaço do Rock in Rio dedicado à diversidade cultural, tem três shows neste sábado, 5, com o Korzus encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com Rhegia e segue às 16h50 com Noturnall, que recebe o vocalista Russell Allen.

Horários previstos

  • 15h00 — Rhegia
  • 16h50 — Noturnall + Russell Allen
  • 19h10 — Korzus

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo, mas o Global Village não está entre os palcos cobertos pela transmissão.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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