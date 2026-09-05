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Rock in Rio 2026: qual é o provável setlist do Avenged Sevenfold? Veja horário e como assistir

Show encerra a programação do Palco Mundo no sábado, 5; apresentações recentes ajudam a indicar quais músicas podem aparecer no repertório

Avenged Sevenfold: banda será headliner do Palco Mundo neste sábado (5), às 0h05 (Reprodução / @avengedsevenfold/Instagram)

Avenged Sevenfold: banda será headliner do Palco Mundo neste sábado (5), às 0h05 (Reprodução / @avengedsevenfold/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05h32.

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O Avenged Sevenfold é um dos shows mais aguardados do Rock in Rio 2026 neste sábado, 5. Headliner do Palco Mundo, a banda norte-americana encerra a programação principal da noite.

A apresentação deve reunir sucessos que atravessam diferentes fases da carreira do grupo, além de músicas do álbum "Life Is But a Dream...", lançado em 2023.

Qual será o setlist do Avenged Sevenfold?

Embora o repertório do Rock in Rio só seja confirmado durante a apresentação, os setlists dos shows mais recentes indicam quais músicas têm mais chances de entrar na seleção da banda.

No show realizado em 30 de agosto, no BMO Stadium, em Los Angeles, o grupo apresentou uma seleção que incluiu "Nightmare", "Afterlife", "Shepherd of Fire", "Buried Alive", "Seize the Day", "Hail to the King", "Nobody", "M.I.A.", "Bat Country" e "Unholy Confessions". O setlist também teve "Magic".

Com base nesse repertório recente, algumas das músicas mais cotadas para o Rock in Rio são:

  1. "Nightmare"
  2. "Magic"
  3. "Afterlife"
  4. "Shepherd of Fire"
  5. "Buried Alive"
  6. "Seize the Day"
  7. "Hail to the King"
  8. "So Far Away (tributo a The Rev)"
  9. "Nobody"
  10. "M.I.A."
  11. "Bat Country"
  12. "Unholy Confessions"
  13. "Cosmic"

A banda pode mudar o repertório no Brasil

O Avenged Sevenfold tem mostrado alguma variação no repertório ao longo de 2026. Durante a passagem pelo Brasil no início do ano, por exemplo, o grupo incluiu músicas como "Chapter Four", "We Love You" e "Not Ready to Die" na apresentação realizada em Curitiba, em 28 de janeiro.

Isso pode abrir espaço para alguma surpresa no Rock in Rio. Ainda assim, o repertório mais recente da turnê norte-americana aponta para um show de aproximadamente uma hora e meia, com foco nos principais sucessos da carreira.

O setlist registrado no show de Los Angeles, em 30 de agosto, teve duração de 1h40.

Que horas começa o show do Avenged Sevenfold?

O Avenged Sevenfold está programado para subir ao Palco Mundo às 0h05 da madrugada de domingo, 6, pelo horário de Brasília. A previsão, porém, depende do cumprimento dos horários anteriores e pode sofrer alterações caso haja atrasos na programação.

Antes da banda, o Palco Mundo recebe Sepultura, às 16h40; MGK, às 19h; e Bring Me The Horizon, às 21h20.

A noite ainda conta com apresentações de Bad Omens, Poppy, Black Pantera com Nervosa e Malvada com Day Limns no Palco Sunset.

Como assistir ao show do Avenged Sevenfold ao vivo?

O público poderá acompanhar o Avenged Sevenfold pela transmissão oficial do Rock in Rio.

O Multishow transmite os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15. O Canal Bis começa a cobertura às 15h50, com atrações dos demais palcos.

Também será possível acompanhar o festival pelo Globoplay. Assinantes do plano Premium terão acesso à transmissão completa e a um sinal extra do Multishow em 4K. Para quem não é assinante, o sinal aberto do Globoplay alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo também terá flashes ao longo da programação e exibirá um especial com os principais momentos do festival depois do "Altas Horas" neste sábado.

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