Rock in Rio 2026: qual é o provável setlist do Avenged Sevenfold? Veja horário e como assistir

O Avenged Sevenfold é um dos shows mais aguardados do Rock in Rio 2026 neste sábado, 5. Headliner do Palco Mundo, a banda norte-americana encerra a programação principal da noite.

A apresentação deve reunir sucessos que atravessam diferentes fases da carreira do grupo, além de músicas do álbum "Life Is But a Dream...", lançado em 2023.

Qual será o setlist do Avenged Sevenfold?

Embora o repertório do Rock in Rio só seja confirmado durante a apresentação, os setlists dos shows mais recentes indicam quais músicas têm mais chances de entrar na seleção da banda.

No show realizado em 30 de agosto, no BMO Stadium, em Los Angeles, o grupo apresentou uma seleção que incluiu "Nightmare", "Afterlife", "Shepherd of Fire", "Buried Alive", "Seize the Day", "Hail to the King", "Nobody", "M.I.A.", "Bat Country" e "Unholy Confessions". O setlist também teve "Magic".

Com base nesse repertório recente, algumas das músicas mais cotadas para o Rock in Rio são:

"Nightmare" "Magic" "Afterlife" "Shepherd of Fire" "Buried Alive" "Seize the Day" "Hail to the King" "So Far Away (tributo a The Rev)" "Nobody" "M.I.A." "Bat Country" "Unholy Confessions" "Cosmic"

A banda pode mudar o repertório no Brasil

O Avenged Sevenfold tem mostrado alguma variação no repertório ao longo de 2026. Durante a passagem pelo Brasil no início do ano, por exemplo, o grupo incluiu músicas como "Chapter Four", "We Love You" e "Not Ready to Die" na apresentação realizada em Curitiba, em 28 de janeiro.

Isso pode abrir espaço para alguma surpresa no Rock in Rio. Ainda assim, o repertório mais recente da turnê norte-americana aponta para um show de aproximadamente uma hora e meia, com foco nos principais sucessos da carreira.

O setlist registrado no show de Los Angeles, em 30 de agosto, teve duração de 1h40.

Que horas começa o show do Avenged Sevenfold?

O Avenged Sevenfold está programado para subir ao Palco Mundo às 0h05 da madrugada de domingo, 6, pelo horário de Brasília. A previsão, porém, depende do cumprimento dos horários anteriores e pode sofrer alterações caso haja atrasos na programação.

Antes da banda, o Palco Mundo recebe Sepultura, às 16h40; MGK, às 19h; e Bring Me The Horizon, às 21h20.

A noite ainda conta com apresentações de Bad Omens, Poppy, Black Pantera com Nervosa e Malvada com Day Limns no Palco Sunset.

Como assistir ao show do Avenged Sevenfold ao vivo?

O público poderá acompanhar o Avenged Sevenfold pela transmissão oficial do Rock in Rio.

O Multishow transmite os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15. O Canal Bis começa a cobertura às 15h50, com atrações dos demais palcos.

Também será possível acompanhar o festival pelo Globoplay. Assinantes do plano Premium terão acesso à transmissão completa e a um sinal extra do Multishow em 4K. Para quem não é assinante, o sinal aberto do Globoplay alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo também terá flashes ao longo da programação e exibirá um especial com os principais momentos do festival depois do "Altas Horas" neste sábado.