Pedro, do Flamengo, é o novo embaixador da Panini para álbum da Libertadores

Pedro é o novo embaixador da Panini para o álbum da Libertadores. O atacante do Flamengo participará de uma campanha da empresa relacionada à coleção, com ações nas redes sociais e a produção de 20 figurinhas autografadas.

Segundo a Panini, o acordo de uso de imagem terá duração de dois meses. A empresa poderá utilizar conteúdos produzidos com o jogador em ações relacionadas ao álbum durante o período.

A negociação foi intermediada pela Wolff Sports, agência responsável pelos acordos comerciais de Pedro. A empresa afirma que a parceria foi construída a partir da relação do atacante com a Libertadores e da presença da Panini no mercado de colecionáveis.

“É uma alegria enorme ser escolhido como embaixador do álbum da Libertadores. A Panini faz parte da história de milhões de torcedores e tem um significado muito especial para quem cresceu vivendo o futebol e colecionando figurinhas”, afirmou o jogador.

O que está previsto na campanha

Para a Panini, a campanha terá diferentes frentes de ativação. Entre elas estão conteúdos em colaboração nas redes sociais, materiais produzidos em uma gravação com Pedro e o uso da imagem do jogador em peças relacionadas ao álbum.

A empresa também produzirá 20 figurinhas autografadas pelo atacante como parte da ação. O release não informa como os exemplares serão distribuídos.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, afirmou que a agência busca fechar contratos comerciais que tenham relação com a trajetória dos atletas.

“Nosso objetivo não é simplesmente oferecer a imagem do Pedro para qualquer marca, mas construir parcerias em que exista uma troca genuína de atributos”, disse Wolff.

Pedro e a Libertadores

Pedro tem dois títulos da Libertadores pelo Flamengo, conquistados em 2019 e 2022. Na campanha de 2022, o atacante marcou 12 gols e foi eleito o Rei da América na tradicional votação do jornal uruguaio El País.

É justamente essa relação com a competição que a Panini destaca na parceria. Segundo a empresa, o objetivo é associar o jogador à coleção, que tem a Libertadores como tema central.

O álbum também faz parte do mercado de colecionáveis esportivos da Panini, que utiliza jogadores, clubes e competições como parte de suas coleções.