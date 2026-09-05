Paraná Pesquisas: Omar Aziz lidera no Amazonas com 29,6%; veja cenário de 1º turno

O senador Omar Aziz (PSD-AM) lidera a disputa pelo governo do Amazonas, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado neste sábado, 5.

No cenário estimulado de primeiro turno, Aziz tem 29,6% das intenções de voto e aparece isolado na primeira colocação.

Na sequência, Roberto Cidade tem 21,5% e Professora Maria do Carmo, 19,4%. A diferença entre os dois é de 2,1 pontos percentuais, dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,7 pontos para mais ou para menos. Os dois estão, portanto, tecnicamente empatados na segunda posição.

David Almeida aparece na sequência, com 16,8%. Considerando a margem de erro, ele está tecnicamente empatado com Maria do Carmo.

Completam o cenário Cabo Daciolo, com 3%, Isael Munduruku, com 0,4%, e Gilberto Vasconcelos, com 0,3%.

Os que dizem que votariam em nenhum dos candidatos, em branco ou nulo são 4,5%. Outros 4,5% não sabem ou não opinaram.

O instituto entrevistou 1.350 eleitores em 38 municípios do Amazonas, entre os dias 2 e 4 de setembro de 2026. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-01118/2026, para os cargos de governador e senador.

A amostra tem margem de erro estimada de aproximadamente 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%.

Cenário 1º turno governo do Amazonas - Paraná Pesquisas/setembro

Omar Aziz: 29,6%

Roberto Cidade: 21,5%

Professora Maria do Carmo: 19,4%

David Almeida: 16,8%

Cabo Daciolo: 3,0%

Isael Munduruku: 0,4%

Gilberto Vasconcelos: 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,5%

Não sabe/não opinou: 4,5%

Pesquisa espontânea

Omar Aziz também lidera no cenário espontâneo, no qual os entrevistados respondem sem receber uma lista com os nomes dos candidatos.

Aziz é citado por 18%, seguido por Roberto Cidade, com 11,4%, Professora Maria do Carmo, com 10,7%, e David Almeida, com 6,3%.

Cabo Daciolo aparece com 1,2% e Isael Munduruku, com 0,1%. Outros nomes citados somam 0,7%.

Neste cenário, 46,9% não sabem ou não opinaram, enquanto 4,7% responderam ninguém, branco ou nulo.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também perguntou em quais candidatos os eleitores não votariam de jeito nenhum. Nesta questão, cada entrevistado poderia citar mais de um nome. David Almeida tem a maior rejeição, com 28,8%, seguido por Omar Aziz, com 22,8%.

Roberto Cidade registra 18,7%; Professora Maria do Carmo, 17,4%; Cabo Daciolo, 12,3%; Isael Munduruku, 10,1%; e Gilberto Vasconcelos, 8,4%. Outros 6,7% afirmaram que poderiam votar em todos, enquanto 10,5% não sabem ou não opinaram.