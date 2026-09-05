Supercombo fecha o Palco Supernova do Rock in Rio neste sábado; veja programação

O Palco Supernova do Rock in Rio tem quatro atrações neste sábado, 5, entre a tarde e o início da noite, com a banda Supercombo encerrando a programação às 20h10.

A tarde começa às 14h30, com Zerobadass, e segue com MC Taya e Lvcas antes do fechamento.

Horários previstos

14h30 — Zerobadass

16h00 — MC Taya

18h00 — Lvcas

20h10 — Supercombo

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.