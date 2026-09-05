Rock in Rio 2026: confira a programação do Espaço Favela neste sábado, 5

Rock in Rio 2026: Major RD é o headliner do Espaço Favela neste sábado, 5 (Redes Sociais/Divulgação)
Repórter
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 13h57.
O Espaço Favela do Rock in Rio tem três shows neste sábado, 5, com Major RD encerrando a programação às 19h10.
A tarde abre às 15h com a banda Quantum, que mistura metal progressivo e new metal, seguida por Canto Cego, grupo nascido na Favela da Maré.
Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.
O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.
Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.
Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.