Rock in Rio 2026: confira a programação do Espaço Favela neste sábado, 5

O Espaço Favela do Rock in Rio tem três shows neste sábado, 5, com Major RD encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com a banda Quantum, que mistura metal progressivo e new metal, seguida por Canto Cego, grupo nascido na Favela da Maré.

Horários previstos

15h00 — Quantum

16h50 — Canto Cego

19h10 — Major RD

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.