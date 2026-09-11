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Rock in Rio: qual a programação do Palco Mundo nesta sexta, 11

Stray Kids fecha a noite à 0h05, na primeira apresentação de k-pop como headliner do festival

Rock in Rio 2026: Stray Kids fecha o Palco Mundo nesta sexta-feira, 11, na primeira noite de k-pop do festival como headliner (Reprodução / @realstraykids/Instagram)

Rock in Rio 2026: Stray Kids fecha o Palco Mundo nesta sexta-feira, 11, na primeira noite de k-pop do festival como headliner (Reprodução / @realstraykids/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11h08.

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O Palco Mundo do Rock in Rio tem quatro shows nesta sexta-feira, 11, com o grupo sul-coreano Stray Kids fechando a noite à 0h05. É a primeira vez que uma atração de k-pop encerra a programação do palco principal na história do festival.

A noite abre com o grupo NEXZ, segue com HWASA e Alok, que apresenta o projeto "Keep Art Human", antes do fechamento.

Horários previstos

  • 16h40 — NEXZ
  • 19h00 — HWASA
  • 21h20 — Alok — Keep Art Human
  • 00h05 — Stray Kids

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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