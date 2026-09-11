Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP da Espanha

A Fórmula 1 estreia no Circuito de Madring nesta sexta-feira, 11, com duas sessões de Treino Livre. O novo GP da Espanha é a décima quarta etapa da temporada e começa às 8h30, com o TL1. A segunda sessão está marcada para o meio-dia.

O circuito na capital espanhola é novidade no mundo do automobilismo, mas já ganhou a reputação de ser veloz e perigoso. Durante os testes com pilotos da Fórmula 3, realizados antes da chegada da categoria principal, foram registradas 19 bandeiras vermelhas no mesmo dia.

Onde assistir aos Treinos Livres da Fórmula 1 nesta sexta-feira?

Tanto a sessão de Treino Livre 1 quanto a de Treino Livre 2 serão transmitidas pelo SporTV 3, pelo Globoplay e pelo streaming oficial da categoria, a F1 TV.

Que horas é a Fórmula 1 hoje?

A primeira sessão de Treino Livre acontece às 8h30. Já o Treino Livre 2 está marcado para as 12h, no horário de Brasília.

Qual é a previsão do tempo para o GP da Espanha?

Segundo a previsão meteorológica, o fim de semana do Grande Prêmio da Espanha deve ter tempo seco e temperaturas altas.

Na sexta-feira, 11, a temperatura esperada durante os treinos varia entre 14 °C e 30 °C, sem previsão de chuva. Já no sábado, 12, quando acontecem o Treino Livre 3 e a classificação, a temperatura em Madri deve chegar aos 31 °C.

Para domingo, 13, a previsão aponta temperatura máxima de 32 °C. A temperatura da pista pode chegar aos 53 °C durante a corrida principal.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana. A velocidade média esperada varia entre 7 km/h e 9 km/h, com rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira.