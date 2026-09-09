Stray Kids no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do grupo de K-pop

A poucos dias da estreia histórica do K-pop no Rock in Rio, o Stray Kids chega ao festival com um repertório que deve reunir alguns dos maiores sucessos da carreira. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 11 de setembro, no Palco Mundo, e a experiência do grupo em um festival recente ajuda a indicar quais músicas podem aparecer no show do Rio.

Quando o Stray Kids surgiu?

Formado em 2017 pela JYP Entertainment, o Stray Kids é um dos principais grupos masculinos da nova geração do K-pop. O grupo é composto por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

A identidade do Stray Kids está ligada à participação dos próprios integrantes na criação de suas músicas. O trio de produção conhecido como 3RACHA, formado por Bang Chan, Changbin e Han, tem papel importante na composição e produção da discografia do grupo.

Desde a estreia, o Stray Kids construiu uma carreira marcada por músicas que misturam hip-hop, EDM, pop e elementos de rock. Entre os maiores sucessos estão “God’s Menu”, “MANIAC”, “Thunderous”, “S-Class”, “LALALALA” e “Chk Chk Boom”.

O grupo também acumula um desempenho expressivo nas paradas internacionais. Até 2026, o Stray Kids colocou oito álbuns consecutivos no primeiro lugar da Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

No Brasil, o Stray Kids já mostrou a força de sua base de fãs. As apresentações aconteceram no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em 1º de abril, e no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, nos dias 5 e 6 de abril. Ao todo, os shows reuniram 175 mil pessoas.

Agora, o grupo retorna ao país para um dos maiores palcos de sua carreira. Nesta sexta-feira, 11 de setembro, o Stray Kids será atração principal do Palco Mundo no Rock in Rio 2026 e fará história como o primeiro headliner de K-pop do festival.

Qual deve ser o setlist do Stray Kids no Rock in Rio?

A previsão tem como principal referência o show realizado pelo Stray Kids no Governors Ball Music Festival, em Nova York, no dia 6 de junho. Na ocasião, o grupo apresentou 18 faixas, incluindo sucessos como “MANIAC”, “DOMINO”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom” e “Do It”.

A partir desse repertório, a expectativa é de um show que passe por diferentes fases da discografia do grupo, combinando músicas mais recentes com faixas que já se tornaram conhecidas entre os STAY, como são chamados os fãs do Stray Kids.

A previsão de repertório para o Rock in Rio 2026 é:

“TOPLINE (feat. Tiger JK)” “S-Class” “Bounce Back” “MANIAC” “DOMINO” “Thunderous” “DIVINE” “Walkin On Water” “God’s Menu” “Chk Chk Boom” “ITEM” “LALALALA” “Social Path (feat. LiSA)” “Side Effects” “Do It” “CEREMONY” “BLIND SPOT” “MIROH”

Ainda há ingressos disponíveis para sexta-feira, 11?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).