Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio hoje: veja o line-up e os horários dos shows desta sexta, 11

Programação começa à tarde e segue pela madrugada, com atrações distribuídas entre Palco Mundo, Sunset, Supernova e Favela

Rock in Rio: NEXZ, Hwasa, Alok e Stray Kids comandam o Palco Mundo, enquanto Jamiroquai, PJ Morton e outros artistas ocupam os demais espaços (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio: NEXZ, Hwasa, Alok e Stray Kids comandam o Palco Mundo, enquanto Jamiroquai, PJ Morton e outros artistas ocupam os demais espaços (Divulgação/Rock in Rio)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08h23.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

O Rock in Rio 2026 volta nesta sexta-feira, 11 de setembro, para o segundo fim de semana de shows. O dia reserva um momento inédito na história do festival: pela primeira vez, o Palco Mundo terá uma programação dedicada ao K-pop, com NEXZ, Hwasa e Stray Kids.

A programação começa à tarde e se estende até a madrugada. O principal palco da Cidade do Rock ainda recebe Alok, enquanto Jamiroquai, PJ Morton, MC Cabelinho, Duquesa e outros nomes movimentam os demais espaços.

Horários

Palco Mundo

  • 16h40: NEXZ
  • 19h: Hwasa
  • 21h20: Alok - Keep Art Human
  • 0h05: Stray Kids

Palco Sunset

  • 15h30: Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
  • 17h50: Os Garotin convidam Duquesa
  • 20h10: PJ Morton
  • 22h45: Jamiroquai

New Dance Order

  • 21h05: Anna
  • 22h: Departamento
  • 23h: Ski Aggu
  • 0h: Omiki
  • 1h: Neelix & Vegas

Espaço Favela

  • 15h: Caio Luccas
  • 16h50: Puterrier & MC Carol
  • 19h10: MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Global Village

  • 15h: Lambateria com Félix Robatto
  • 16h50: Rio Bronx
  • 19h10: Soulidified

Palco Supernova

  • 14h30: Muse Maya
  • 16h: Isa Buzzi
  • 18h: Ananda
  • 20h10: NandaTsunami

Highway Stage

O Highway Stage terá apresentações de Bia Méssis e Rapha Harley ao longo da tarde e da noite.

  • 14h30: Bia Méssis
  • 17h: Rapha Harley
  • 18h30: Bia Méssis
  • 19h30: Rapha Harley

Que horas começa o Rock in Rio?

As portas da Cidade do Rock abrem às 14h, enquanto o encerramento está previsto para as 3h. O último acesso ao recinto acontece à meia-noite.

Ainda há ingressos disponíveis para sexta-feira, 11?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).

Onde assistir ao vivo?

Quem estiver em casa poderá acompanhar a apresentação pelo Multishow e pelo Globoplay.

O Multishow transmite os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset a partir das 15h15. O Globoplay oferece a cobertura completa do festival, enquanto assinantes do plano Premium têm acesso a uma transmissão adicional do Multishow em 4K.

O público que não assina o Globoplay também poderá acompanhar a cobertura pelo sinal aberto, que alterna entre Multishow e Canal Bis.

A TV Globo ainda exibe entradas ao vivo durante a programação e conteúdos especiais sobre o festival.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioShows-de-música

Mais de Pop

Bienal do Livro de SP: veja como aproveitar o último fim de semana do evento

Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show de Demi Lovato

Ele pediu demissão para ser ator. Dois anos depois, estreia na Netflix

Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Maroon 5

Mais na Exame

Pop

Bienal do Livro de SP: veja como aproveitar o último fim de semana do evento

Negócios

Empresa brasileira quer chegar ao bilhão com data centers — e já tem gigante dos EUA como cliente

Inteligência Artificial

Na era da IA, crescer pode significar ser comprado — ou desaparecer

Exame IN

Tecon Santos 10 abre nova rota para atuação do Cade em concessões