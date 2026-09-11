Rock in Rio hoje: veja o line-up e os horários dos shows desta sexta, 11

O Rock in Rio 2026 volta nesta sexta-feira, 11 de setembro, para o segundo fim de semana de shows. O dia reserva um momento inédito na história do festival: pela primeira vez, o Palco Mundo terá uma programação dedicada ao K-pop, com NEXZ, Hwasa e Stray Kids.

A programação começa à tarde e se estende até a madrugada. O principal palco da Cidade do Rock ainda recebe Alok, enquanto Jamiroquai, PJ Morton, MC Cabelinho, Duquesa e outros nomes movimentam os demais espaços.

Horários

Palco Mundo

16h40: NEXZ

19h: Hwasa

21h20: Alok - Keep Art Human

0h05: Stray Kids

Palco Sunset

15h30: Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

17h50: Os Garotin convidam Duquesa

20h10: PJ Morton

22h45: Jamiroquai

New Dance Order

21h05: Anna

22h: Departamento

23h: Ski Aggu

0h: Omiki

1h: Neelix & Vegas

Espaço Favela

15h: Caio Luccas

16h50: Puterrier & MC Carol

19h10: MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Global Village

15h: Lambateria com Félix Robatto

16h50: Rio Bronx

19h10: Soulidified

Palco Supernova

14h30: Muse Maya

16h: Isa Buzzi

18h: Ananda

20h10: NandaTsunami

Highway Stage

O Highway Stage terá apresentações de Bia Méssis e Rapha Harley ao longo da tarde e da noite.

14h30: Bia Méssis

17h: Rapha Harley

18h30: Bia Méssis

19h30: Rapha Harley

Que horas começa o Rock in Rio?

As portas da Cidade do Rock abrem às 14h, enquanto o encerramento está previsto para as 3h. O último acesso ao recinto acontece à meia-noite.

Ainda há ingressos disponíveis para sexta-feira, 11?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).

Onde assistir ao vivo?

Quem estiver em casa poderá acompanhar a apresentação pelo Multishow e pelo Globoplay.

O Multishow transmite os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset a partir das 15h15. O Globoplay oferece a cobertura completa do festival, enquanto assinantes do plano Premium têm acesso a uma transmissão adicional do Multishow em 4K.

O público que não assina o Globoplay também poderá acompanhar a cobertura pelo sinal aberto, que alterna entre Multishow e Canal Bis.

A TV Globo ainda exibe entradas ao vivo durante a programação e conteúdos especiais sobre o festival.