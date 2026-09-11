Rock in Rio hoje: veja o line-up e os horários dos shows desta sexta, 11

Rock in Rio: NEXZ, Hwasa, Alok e Stray Kids comandam o Palco Mundo, enquanto Jamiroquai, PJ Morton e outros artistas ocupam os demais espaços (Divulgação/Rock in Rio)
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Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08h23.
O Rock in Rio 2026 volta nesta sexta-feira, 11 de setembro, para o segundo fim de semana de shows. O dia reserva um momento inédito na história do festival: pela primeira vez, o Palco Mundo terá uma programação dedicada ao K-pop, com NEXZ, Hwasa e Stray Kids.
A programação começa à tarde e se estende até a madrugada. O principal palco da Cidade do Rock ainda recebe Alok, enquanto Jamiroquai, PJ Morton, MC Cabelinho, Duquesa e outros nomes movimentam os demais espaços.
O Highway Stage terá apresentações de Bia Méssis e Rapha Harley ao longo da tarde e da noite.
As portas da Cidade do Rock abrem às 14h, enquanto o encerramento está previsto para as 3h. O último acesso ao recinto acontece à meia-noite.
Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).
Quem estiver em casa poderá acompanhar a apresentação pelo Multishow e pelo Globoplay.
O Multishow transmite os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset a partir das 15h15. O Globoplay oferece a cobertura completa do festival, enquanto assinantes do plano Premium têm acesso a uma transmissão adicional do Multishow em 4K.
O público que não assina o Globoplay também poderá acompanhar a cobertura pelo sinal aberto, que alterna entre Multishow e Canal Bis.
A TV Globo ainda exibe entradas ao vivo durante a programação e conteúdos especiais sobre o festival.