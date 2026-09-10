Stray Kids: quem são os integrantes do grupo que canta no Rock in Rio 2026?

Stray Kids: com oito integrantes nascidos entre 1997 e 2001, Stray Kids chega ao festival como um dos grandes nomes do K-pop mundial (Reprodução / @realstraykids/Instagram)
Freelancer
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05h40.
O Stray Kids será uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2026. O grupo sul-coreano sobe ao Palco Mundo na sexta-feira, 11 de setembro, como headliner do primeiro dia da história do festival dedicado ao K-pop. Formado por oito integrantes, o grupo reúne diferentes perfis vocais e de performance que ajudam a explicar o alcance internacional conquistado nos últimos anos.
O Stray Kids foi formado pela JYP Entertainment e estreou oficialmente em 2018. Atualmente, o grupo é composto por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.
Em 2020, lançou seu primeiro álbum de estúdio, "GO生", conhecido internacionalmente como "GO LIVE". O trabalho trouxe uma das músicas mais associadas ao grupo, "God's Menu", e marcou uma mudança de escala na carreira. A Billboard posteriormente incluiu o álbum entre os dez melhores discos de K-pop daquele ano.
A partir de 2022, o crescimento internacional ganhou outro ritmo. "ODDINARY", lançado naquele ano, chegou ao primeiro lugar da Billboard 200. Depois vieram "MAXIDENT", "★★★★★ (5-STAR)", "樂-STAR" e "ATE", todos com forte desempenho internacional.
Em 2025, o grupo lançou "KARMA", seu quarto álbum de estúdio, seguido pelo projeto "DO IT". Em 2026, o Stray Kids lançou o álbum "THIS & THAT", lançado em agosto, que também atingiu o topo da Billboard 200.
O Stray Kids será o headliner da noite no Palco Mundo, após apresentações de Alok, Hwasa e NEXZ. O show marca a estreia de um ato de K-pop como atração headliner do Rock in Rio.
Confira o possível line-up do show do Stray Kids no Rock in Rio:
Sim. A sexta-feira, 11 de setembro, ainda conta com ingressos disponíveis na Ticketmaster nas modalidades "Inteira", "Meia-Entrada" e "Benefício Itaú 15%".