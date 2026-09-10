Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Stray Kids: quem são os integrantes do grupo que canta no Rock in Rio 2026?

Grupo sul-coreano será headliner do primeiro dia dedicado ao K-pop na história do festival, em 11 de setembro

Stray Kids: com oito integrantes nascidos entre 1997 e 2001, Stray Kids chega ao festival como um dos grandes nomes do K-pop mundial (Reprodução / @realstraykids/Instagram)

Stray Kids: com oito integrantes nascidos entre 1997 e 2001, Stray Kids chega ao festival como um dos grandes nomes do K-pop mundial (Reprodução / @realstraykids/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05h40.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

O Stray Kids será uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2026. O grupo sul-coreano sobe ao Palco Mundo na sexta-feira, 11 de setembro, como headliner do primeiro dia da história do festival dedicado ao K-pop. Formado por oito integrantes, o grupo reúne diferentes perfis vocais e de performance que ajudam a explicar o alcance internacional conquistado nos últimos anos.

Quem são os integrantes do Stray Kids?

O Stray Kids foi formado pela JYP Entertainment e estreou oficialmente em 2018. Atualmente, o grupo é composto por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

Em 2020, lançou seu primeiro álbum de estúdio, "GO生", conhecido internacionalmente como "GO LIVE". O trabalho trouxe uma das músicas mais associadas ao grupo, "God's Menu", e marcou uma mudança de escala na carreira. A Billboard posteriormente incluiu o álbum entre os dez melhores discos de K-pop daquele ano.

A partir de 2022, o crescimento internacional ganhou outro ritmo. "ODDINARY", lançado naquele ano, chegou ao primeiro lugar da Billboard 200. Depois vieram "MAXIDENT", "★★★★★ (5-STAR)", "樂-STAR" e "ATE", todos com forte desempenho internacional.

Em 2025, o grupo lançou "KARMA", seu quarto álbum de estúdio, seguido pelo projeto "DO IT". Em 2026, o Stray Kids lançou o álbum "THIS & THAT", lançado em agosto, que também atingiu o topo da Billboard 200.

Stray Kids no Rock in Rio 2026

O Stray Kids será o headliner da noite no Palco Mundo, após apresentações de Alok, Hwasa e NEXZ. O show marca a estreia de um ato de K-pop como atração headliner do Rock in Rio.

Confira o possível line-up do show do Stray Kids no Rock in Rio:

  1. "TOPLINE (feat. Tiger JK)"
  2. "S-Class"
  3. "Bounce Back"
  4. "MANIAC"
  5. "DOMINO"
  6. "Thunderous"
  7. "DIVINE"
  8. "Walkin On Water"
  9. "God’s Menu"
  10. "Chk Chk Boom"
  11. "ITEM"
  12. "LALALALA"
  13. "Social Path (feat. LiSA)"
  14. "Side Effects"
  15. "Do It"
  16. "CEREMONY"
  17. "BLIND SPOT"
  18. "MIROH"

Ainda dá para comprar ingressos para o show do Stray Kids?

Sim. A sexta-feira, 11 de setembro, ainda conta com ingressos disponíveis na Ticketmaster nas modalidades "Inteira", "Meia-Entrada" e "Benefício Itaú 15%".

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioShows-de-músicaMúsica

Mais de Pop

Show do Jão: venda geral de lote extra de ingressos começa hoje; veja onde comprar

Os planos da Netflix para conquistar as salas de cinema

Documentário sobre Elon Musk ganha teaser com críticas ao bilionário; veja

Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Jamiroquai

Mais na Exame

Mercados

Juros na Europa, inflação nos EUA e serviços no Brasil: o que move os mercados

Carreira

Formada na auditoria, head técnica amplia seu papel na liderança financeira da Webmotors

Inteligência Artificial

5 tarefas profissionais que você pode testar com os novos modelos do Claude

Pop

Show do Jão: venda geral de lote extra de ingressos começa hoje; veja onde comprar