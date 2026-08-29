Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

GTA 6: conheça as 14 músicas que são apresentadas em 'Olhar Estendido'

Novo vídeo de 27 minutos de Grand Theft Auto VI reúne 14 músicas de diferentes décadas e apresenta detalhes sobre história, lançamento e preços do próximo jogo da Rockstar Games

Previsto para novembro de 2026, GTA 6 ganha nova apresentação com cenas capturadas no PlayStation 5, detalhes da trama e informações sobre preços no Brasil. (Reprodução)

Previsto para novembro de 2026, GTA 6 ganha nova apresentação com cenas capturadas no PlayStation 5, detalhes da trama e informações sobre preços no Brasil. (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 14h50.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreGames
Saiba mais

A Rockstar Games divulgou nesta quarta-feira, 27, Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido, apresentação de 27 minutos que reúne a demonstração mais detalhada de GTA 6 até agora. O material foi capturado integralmente no PlayStation 5 e apresenta novos elementos do próximo capítulo da franquia.

A trilha sonora escolhida para acompanhar o vídeo chamou atenção por reunir 14 músicas de diferentes períodos, com faixas lançadas entre as décadas de 1970 e 2020.

Entre as músicas presentes no material estão sucessos como “Love Bites”, do Def Leppard, lançada em 1987, e “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, de Phil Collins, de 1983. A seleção também inclui produções recentes, como “Mine O’ Mine”, de Aluna e Jayda G, lançada em 2023.

Trilha sonora de GTA 6: músicas exibidas em Um Olhar Estendido

A apresentação inclui faixas de diferentes gêneros musicais, com artistas do rock, pop, hip-hop e música eletrônica:

  • “Pop Bottles” (2006) – Birdman, Lil Wayne
  • “Pound Town” (2023) – Sexyy Red, Tay Keith
  • “Skrilla” (2015) – Kodak Black
  • “Let Your Love Flow” (1976) – The Bellamy Brothers
  • “Love Bites” (1987) – Def Leppard
  • “People Are People” (1984) – Depeche Mode
  • “But I Think It’s a Dream” (1980) – Captain & Tennille
  • “Cars and Girls” (1988) – Prefab Sprout
  • “Off the Grid” (2019) – !!! feat. Meah Pace
  • “Devil Woman” (1976) – Cliff Richard
  • “Se Me Nota (Agarrame)” (2021) – Chimbala, Omega
  • “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” (1983) – Phil Collins
  • “Mine O’ Mine” (2023) – Aluna, Jayda G
  • “Inner Light” (2021) – Elderbrook, Bob Moses

Quando GTA 6 será lançado e qual será a história do jogo

Grand Theft Auto VI chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, após o anúncio oficial realizado em 2023 e adiamentos que alteraram o calendário inicial do lançamento.

O título será o sucessor de GTA 5, lançado em 2013 e considerado o último jogo principal da franquia antes da nova produção da Rockstar Games.

A história de GTA 6 será ambientada em Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, nos Estados Unidos. O jogo acompanhará Jason e Lucia, primeira protagonista feminina da série em um título principal.

Segundo a sinopse divulgada pela Rockstar, a trama começa após um golpe que coloca o casal de criminosos em uma conspiração envolvendo o estado fictício de Leonida.

Preço de GTA 6 no Brasil e versão física

No Brasil, a edição padrão de GTA 6 terá preço de R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition será vendida por R$ 549,90.

Os valores correspondem aos preços internacionais de US$ 79,99 e US$ 99,99, respectivamente. O lançamento também terá uma alteração no formato físico: as embalagens vendidas em lojas não incluirão um disco do jogo, mas um código para resgate da versão digital.

A Rockstar Games ainda não divulgou informações adicionais sobre conteúdos extras ou possíveis expansões para o título.

Acompanhe tudo sobre:GamesJogosJogos online
Próximo

Mais de Pop

PlayStation anuncia pré-venda do controle DualSense de GTA 6 no Brasil

Fox e Roku: a segunda maior compra do ano de Hollywood está em análise pelo judiciário

Stray Kids: quem são os integrantes do grupo que canta no Rock in Rio 2026?

Show do Jão: venda geral de lote extra de ingressos começa hoje; veja onde comprar

Mais na Exame

Carreira

Reta final: procura por aulas de pré-vestibular avança 60% em São Paulo

Onde Investir

Brasileiros acumulam R$ 9,1 tri em investimentos, mas ainda diversificam pouco

Future of Money

Bitcoin cai 2,6% com petróleo a US$ 105 e maior probabilidade de aumento dos juros nos EUA

Mercado Imobiliário

Como a greve da Caixa pode afetar o financiamento da casa própria