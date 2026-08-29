GTA 6: conheça as 14 músicas que são apresentadas em 'Olhar Estendido'

Previsto para novembro de 2026, GTA 6 ganha nova apresentação com cenas capturadas no PlayStation 5, detalhes da trama e informações sobre preços no Brasil. (Reprodução)
Repórter
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 14h50.
A Rockstar Games divulgou nesta quarta-feira, 27, Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido, apresentação de 27 minutos que reúne a demonstração mais detalhada de GTA 6 até agora. O material foi capturado integralmente no PlayStation 5 e apresenta novos elementos do próximo capítulo da franquia.A trilha sonora escolhida para acompanhar o vídeo chamou atenção por reunir 14 músicas de diferentes períodos, com faixas lançadas entre as décadas de 1970 e 2020.
Entre as músicas presentes no material estão sucessos como “Love Bites”, do Def Leppard, lançada em 1987, e “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, de Phil Collins, de 1983. A seleção também inclui produções recentes, como “Mine O’ Mine”, de Aluna e Jayda G, lançada em 2023.
A apresentação inclui faixas de diferentes gêneros musicais, com artistas do rock, pop, hip-hop e música eletrônica:
O título será o sucessor de GTA 5, lançado em 2013 e considerado o último jogo principal da franquia antes da nova produção da Rockstar Games.
A história de GTA 6 será ambientada em Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, nos Estados Unidos. O jogo acompanhará Jason e Lucia, primeira protagonista feminina da série em um título principal.
Segundo a sinopse divulgada pela Rockstar, a trama começa após um golpe que coloca o casal de criminosos em uma conspiração envolvendo o estado fictício de Leonida.
Os valores correspondem aos preços internacionais de US$ 79,99 e US$ 99,99, respectivamente. O lançamento também terá uma alteração no formato físico: as embalagens vendidas em lojas não incluirão um disco do jogo, mas um código para resgate da versão digital.
A Rockstar Games ainda não divulgou informações adicionais sobre conteúdos extras ou possíveis expansões para o título.