GTA 6: conheça as 14 músicas que são apresentadas em 'Olhar Estendido'

A Rockstar Games divulgou nesta quarta-feira, 27, Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido, apresentação de 27 minutos que reúne a demonstração mais detalhada de GTA 6 até agora. O material foi capturado integralmente no PlayStation 5 e apresenta novos elementos do próximo capítulo da franquia.

A trilha sonora escolhida para acompanhar o vídeo chamou atenção por reunir 14 músicas de diferentes períodos, com faixas lançadas entre as décadas de 1970 e 2020.

Entre as músicas presentes no material estão sucessos como “Love Bites”, do Def Leppard, lançada em 1987, e “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, de Phil Collins, de 1983. A seleção também inclui produções recentes, como “Mine O’ Mine”, de Aluna e Jayda G, lançada em 2023.

Trilha sonora de GTA 6: músicas exibidas em Um Olhar Estendido

A apresentação inclui faixas de diferentes gêneros musicais, com artistas do rock, pop, hip-hop e música eletrônica:

“Pop Bottles” (2006) – Birdman, Lil Wayne

“Pound Town” (2023) – Sexyy Red, Tay Keith

“Skrilla” (2015) – Kodak Black

“Let Your Love Flow” (1976) – The Bellamy Brothers

“Love Bites” (1987) – Def Leppard

“People Are People” (1984) – Depeche Mode

“But I Think It’s a Dream” (1980) – Captain & Tennille

“Cars and Girls” (1988) – Prefab Sprout

“Off the Grid” (2019) – !!! feat. Meah Pace

“Devil Woman” (1976) – Cliff Richard

“Se Me Nota (Agarrame)” (2021) – Chimbala, Omega

“Against All Odds (Take a Look at Me Now)” (1983) – Phil Collins

“Mine O’ Mine” (2023) – Aluna, Jayda G

“Inner Light” (2021) – Elderbrook, Bob Moses

Quando GTA 6 será lançado e qual será a história do jogo

Grand Theft Auto VI chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, após o anúncio oficial realizado em 2023 e adiamentos que alteraram o calendário inicial do lançamento. chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, após o anúncio oficial realizado em 2023 e adiamentos que alteraram o calendário inicial do lançamento.

O título será o sucessor de GTA 5, lançado em 2013 e considerado o último jogo principal da franquia antes da nova produção da Rockstar Games.

A história de GTA 6 será ambientada em Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, nos Estados Unidos. O jogo acompanhará Jason e Lucia, primeira protagonista feminina da série em um título principal.

Segundo a sinopse divulgada pela Rockstar, a trama começa após um golpe que coloca o casal de criminosos em uma conspiração envolvendo o estado fictício de Leonida.

Preço de GTA 6 no Brasil e versão física

GTA 6 terá preço de R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition será vendida por R$ 549,90. No Brasil, a edição padrão deterá preço de R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition será vendida por R$ 549,90.

Os valores correspondem aos preços internacionais de US$ 79,99 e US$ 99,99, respectivamente. O lançamento também terá uma alteração no formato físico: as embalagens vendidas em lojas não incluirão um disco do jogo, mas um código para resgate da versão digital.

A Rockstar Games ainda não divulgou informações adicionais sobre conteúdos extras ou possíveis expansões para o título.