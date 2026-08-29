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13 passeios para fazer em São Paulo neste fim de semana com crianças

De experiências imersivas a atrações ao ar livre, confira opções para todos os gostos e idades e aproveite o fim de semana em família

Passeios com crianças: veja passeios para incluir no roteiro do fim de semana (Cifotart/Getty Images)

Passeios com crianças: veja passeios para incluir no roteiro do fim de semana (Cifotart/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06h59.

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Para quem está procurando um programa diferente para fazer em família, São Paulo tem uma programação recheada de atrações neste fim de semana. De experiências imersivas a exposições e passeios interativos, há opções para entreter crianças de diferentes idades.

Confira 13 passeios para aproveitar com os pequenos na capital paulista neste fim de semana:

Animália Park

Misturando zoológico, parque temático e experiências educativas, o espaço em Cotia virou um dos programas mais procurados pelas famílias. O local reúne brinquedos, montanha-russa, roda-gigante e áreas de contato com animais.

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Arcade Haus

A proposta aqui é unir videogames, fliperamas modernos, experiências imersivas e jogos interativos em um ambiente pensado para crianças maiores e adolescentes.

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Hello Park

O parque mistura tecnologia e brincadeiras físicas com projeções coloridas e jogos multimídia. É uma opção forte para dias de chuva ou para quem procura um passeio indoor.

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Morumbi Park

Com trampolins, circuito ninja, parede de escalada e atividades radicais, o parque é indicado para crianças mais agitadas que gostam de gastar energia.

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Museu Catavento

Um dos museus mais populares de São Paulo, o Catavento transforma ciência em diversão. O espaço tem experiências interativas, salas sobre física, biologia, astronomia e tecnologia.

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Museu da Imaginação

Voltado especialmente para crianças pequenas, o museu aposta em brincadeiras educativas, oficinas, instalações interativas e cenários lúdicos.

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Parque da Mônica

Inspirado nos personagens de Mauricio de Sousa, o parque reúne brinquedos, áreas temáticas e encontros com a Turma da Mônica. É uma opção clássica para famílias com crianças menores.

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Thermas da Mata

Para quem quer transformar o fim de semana em um mini resort, o parque aquático em Cotia oferece piscinas, praia artificial, toboáguas e atrações infantis.

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Machu Picchu: Viagem à Cidade Perdida

A experiência "Machu Picchu: Viagem à Cidade Perdida" chega a São Paulo nesta sexta-feira, 28 de agosto, levando o público para uma jornada imersiva pela antiga cidade inca.

A atração combina projeções, cenários e elementos sensoriais para recriar diferentes aspectos de Machu Picchu. A experiência fica no Fever Hub São Paulo e tem ingressos a partir de R$ 39,50. A temporada vai até 27 de setembro.

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Festival Brilha Sonhos

No Parque Villa-Lobos, o Festival Brilha Sonhos transforma um trecho do parque em um percurso noturno repleto de instalações luminosas, efeitos sensoriais e atrações interativas.

A experiência é pensada para todas as idades e combina luz, música e cenografia em um passeio ao ar livre. As sessões acontecem até domingo, 30 de agosto.

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Dopamine Land

Quem procura um passeio mais interativo pode conhecer o Dopamine Land, no Shopping Eldorado, em Pinheiros.

A atração reúne nove salas sensoriais criadas para estimular diferentes sentidos. O percurso inclui ambientes para fazer música, espaços de relaxamento, guerra de travesseiros e o Bubble Bar. Os ingressos começam em R$ 50 para algumas sessões deste fim de semana.

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Gigantes do Jardim

O Gigantes do Jardim transforma o Shopping Eldorado em um enorme micromundo inspirado na perspectiva dos insetos.

Em uma área de 1.300 m², o público encontra insetos animatrônicos de até seis metros, uma cúpula com projeção em 360 graus sobre a migração das borboletas-monarca, além de uma teia de cordas fluorescentes e um formigueiro com percurso suspenso e escorregadores. A experiência dura cerca de 45 minutos.

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Smithsonian: Viagem Pelo Cosmos

O Smithsonian: Viagem Pelo Cosmos é outra alternativa para quem gosta de ciência e experiências audiovisuais.

A atração utiliza recursos imersivos para apresentar uma jornada pelo universo e pela exploração espacial. A experiência está no Fever Hub São Paulo e tem sessões disponíveis a partir desta sexta-feira, 28 de agosto.

Para mais informações, clique aqui.

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