13 passeios para fazer em São Paulo neste fim de semana com crianças

Passeios com crianças: veja passeios para incluir no roteiro do fim de semana (Cifotart/Getty Images)
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Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06h59.
Para quem está procurando um programa diferente para fazer em família, São Paulo tem uma programação recheada de atrações neste fim de semana. De experiências imersivas a exposições e passeios interativos, há opções para entreter crianças de diferentes idades.
Confira 13 passeios para aproveitar com os pequenos na capital paulista neste fim de semana:
Misturando zoológico, parque temático e experiências educativas, o espaço em Cotia virou um dos programas mais procurados pelas famílias. O local reúne brinquedos, montanha-russa, roda-gigante e áreas de contato com animais.
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A proposta aqui é unir videogames, fliperamas modernos, experiências imersivas e jogos interativos em um ambiente pensado para crianças maiores e adolescentes.
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O parque mistura tecnologia e brincadeiras físicas com projeções coloridas e jogos multimídia. É uma opção forte para dias de chuva ou para quem procura um passeio indoor.
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Com trampolins, circuito ninja, parede de escalada e atividades radicais, o parque é indicado para crianças mais agitadas que gostam de gastar energia.
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Um dos museus mais populares de São Paulo, o Catavento transforma ciência em diversão. O espaço tem experiências interativas, salas sobre física, biologia, astronomia e tecnologia.
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Voltado especialmente para crianças pequenas, o museu aposta em brincadeiras educativas, oficinas, instalações interativas e cenários lúdicos.
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Inspirado nos personagens de Mauricio de Sousa, o parque reúne brinquedos, áreas temáticas e encontros com a Turma da Mônica. É uma opção clássica para famílias com crianças menores.
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Para quem quer transformar o fim de semana em um mini resort, o parque aquático em Cotia oferece piscinas, praia artificial, toboáguas e atrações infantis.
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A experiência "Machu Picchu: Viagem à Cidade Perdida" chega a São Paulo nesta sexta-feira, 28 de agosto, levando o público para uma jornada imersiva pela antiga cidade inca.
A atração combina projeções, cenários e elementos sensoriais para recriar diferentes aspectos de Machu Picchu. A experiência fica no Fever Hub São Paulo e tem ingressos a partir de R$ 39,50. A temporada vai até 27 de setembro.
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No Parque Villa-Lobos, o Festival Brilha Sonhos transforma um trecho do parque em um percurso noturno repleto de instalações luminosas, efeitos sensoriais e atrações interativas.
A experiência é pensada para todas as idades e combina luz, música e cenografia em um passeio ao ar livre. As sessões acontecem até domingo, 30 de agosto.
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Quem procura um passeio mais interativo pode conhecer o Dopamine Land, no Shopping Eldorado, em Pinheiros.
A atração reúne nove salas sensoriais criadas para estimular diferentes sentidos. O percurso inclui ambientes para fazer música, espaços de relaxamento, guerra de travesseiros e o Bubble Bar. Os ingressos começam em R$ 50 para algumas sessões deste fim de semana.
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O Gigantes do Jardim transforma o Shopping Eldorado em um enorme micromundo inspirado na perspectiva dos insetos.
Em uma área de 1.300 m², o público encontra insetos animatrônicos de até seis metros, uma cúpula com projeção em 360 graus sobre a migração das borboletas-monarca, além de uma teia de cordas fluorescentes e um formigueiro com percurso suspenso e escorregadores. A experiência dura cerca de 45 minutos.
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O Smithsonian: Viagem Pelo Cosmos é outra alternativa para quem gosta de ciência e experiências audiovisuais.
A atração utiliza recursos imersivos para apresentar uma jornada pelo universo e pela exploração espacial. A experiência está no Fever Hub São Paulo e tem sessões disponíveis a partir desta sexta-feira, 28 de agosto.
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