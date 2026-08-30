Como digitalizar e organizar documentos importantes da casa no celular? Veja 5 recursos

Hoje, grande parte da burocracia do dia a dia já acontece no meio digital — de transferências bancárias a declarações de imposto de renda. Mas dentro de casa, ainda chega a papelada física, como contas de luz, contratos de aluguel, garantias de eletrodomésticos e receitas médicas. O risco de perda, nesse caso, é grande, e por isso o mais indicado é digitalizar esses papéis com o próprio celular e organizá-los na nuvem.

Existem aplicativos que facilitam esse processo. A seleção abaixo considerou quatro critérios:

Disponibilidade no Brasil para Android e iOS;

Capacidade de digitalizar documentos em PDF com reconhecimento de texto;

Organização de arquivos na nuvem com busca integrada;

Custo-benefício entre plano gratuito e assinatura paga.

Melhores apps para digitalizar documentos no celular

Google Drive

Opção "scan", ou "escanear", ajuda a digitalizar documentos direto no Google Drive (Reprodução)

O Google Drive é a opção mais direta para quem usa Android, Gmail ou Google Fotos. O app tem um scanner embutido que detecta bordas, corrige perspectiva, aplica filtros de contraste e salva o resultado em PDF pesquisável — tudo sem instalar outro aplicativo. Em maio de 2026, o Google redesenhou o scanner no Android com captura automática em lote, o que facilita digitalizar várias páginas de um contrato de uma vez só. O usuário escolhe a pasta de destino no momento da digitalização, e o arquivo fica acessível por qualquer dispositivo com a conta Google. A limitação está no espaço: os 15 GB gratuitos são compartilhados entre Drive, Gmail e Fotos, o que pode encher rápido se a conta acumular anexos de e-mail antigos.

Plataformas: Android e iOS;

Digitalização: câmera com detecção automática de bordas, filtros e recorte — salva em PDF ou JPG;

Armazenamento gratuito: 15 GB (compartilhados com Gmail e Google Fotos);

OCR: PDFs digitalizados ficam pesquisáveis;

Expansão de espaço: via Google One, com valores exibidos no app conforme o plano;

Preço: gratuito.

Notas e Pré-Visualização do iPhone

Para quem já vive dentro do iPhone e do iCloud, o scanner nativo do app Notas elimina a necessidade de instalar qualquer coisa. Basta criar uma nota, tocar no ícone de anexo e selecionar "Escanear Documentos". A câmera identifica as bordas da página, permite ajustar o enquadramento e reúne várias folhas em um único PDF dentro da nota. O recurso também permite assinar documentos direto na tela, o que resolve uma demanda recorrente de quem precisa devolver contratos assinados por e-mail. A desvantagem é a dependência do iCloud: o plano gratuito oferece apenas 5 GB, insuficientes para quem digitaliza com frequência. A expansão para 50 GB custa R$ 5,90 por mês no Brasil.

Plataformas: iPhone, iPad e Mac (nativo, sem instalação);

Digitalização: scanner no app Notas com detecção automática de bordas e multipáginas em PDF;

Recurso extra: assinatura de documentos direto no app;

Armazenamento gratuito: 5 GB no iCloud;

Expansão de espaço: iCloud+ a partir de R$ 5,90/mês (50 GB);

Preço: gratuito (incluso no sistema).

CamScanner

CamScanner

O CamScanner é uma alternativa para quem acumula volume alto de papéis e quer concentrar digitalização, edição, assinatura e organização em um único app, sem montar um fluxo entre vários aplicativos. Ele cria PDFs e JPEGs, permite anotar, assinar e compartilhar arquivos, e é útil para quem gerencia recibos, notas fiscais, comprovantes de manutenção e documentos de veículo em grande quantidade. O download é gratuito, mas boa parte dos recursos de organização e edição avançada exige a assinatura Premium. Na App Store brasileira, a assinatura aparecia com opções a partir de R$ 19,90 no período pesquisado, mas valores podem variar entre Android, iOS e promoções sazonais. Para uma coleção doméstica básica, Google Drive ou OneDrive costumam entregar o mesmo resultado sem custo.

Plataformas: Android e iOS;

Digitalização: câmera com OCR, detecção de bordas e filtros de imagem;

Recursos extras: assinatura de documentos, anotações e organização por pastas no app;

Armazenamento: na nuvem do CamScanner (com limites no plano gratuito);

Preço: download gratuito (assinatura Premium a partir de R$ 19,90 — valores sujeitos a variação).

Adobe Scan

O Adobe Scan é voltado para quem precisa de PDFs com qualidade superior de leitura e busca — contratos de aluguel, recibos médicos, comprovantes de pagamento e manuais com letras miúdas. O app usa OCR (reconhecimento óptico de caracteres) para tornar o texto pesquisável mesmo em documentos impressos com baixa resolução, e aplica correções automáticas de imagem que deixam o resultado com aspecto limpo. A versão gratuita para Android e iPhone atende a demanda doméstica de digitalização. Recursos avançados de edição e gestão de PDF exigem assinatura do Adobe Acrobat, com planos a partir de R$ 23 por mês no contrato anual com cobrança mensal, segundo a página da Adobe em agosto de 2026 — um custo que se justifica apenas para quem manipula PDFs com frequência.

Plataformas: Android e iOS;

Digitalização: OCR avançado, detecção automática de bordas e correção de imagem;

Formato de saída: PDF pesquisável com alta legibilidade;

Integração: exporta para o Adobe Acrobat e compartilha via nuvem Adobe;

Preço: download gratuito (recursos extras via assinatura do Acrobat, a partir de R$ 23/mês no plano anual).

Microsoft OneDrive

O OneDrive faz mais sentido para quem já usa Windows, Outlook ou pacote Office no computador de casa. No app para Android e iPhone, o comando "Digitalizar" reconhece modos para documento, foto, cartão de visita e quadro branco. Depois da captura, o usuário pode cortar, girar, aplicar filtro e salvar o arquivo em qualquer pasta do OneDrive — o que permite criar uma estrutura organizada como "Casa > 2026 > Contas" ou "Saúde" e acessá-la tanto no celular quanto no computador. Esse recurso ganhou relevância em março de 2026, quando a Microsoft encerrou o Microsoft Lens e direcionou a digitalização para o OneDrive. A conta gratuita oferece 5 GB. A expansão para 100 GB custa R$ 12 por mês ou R$ 119 por ano pelo plano Microsoft 365 Básico.