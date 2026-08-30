'Acotar': conheça a série de livros de Sarah J. Maas que virou fenômeno no BookTok

Sarah J. Maas é uma das autoras contemporâneas mais populares do meio digital. Suas séries de livros "Trono de Vidro", "A Corte de Rosas e Espinhos" e "Cidade Crescente" acumulam mais de 70 milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo.

Enquanto "Trono de Vidro" é considerado um dos clássicos do gênero Young Adult de alta fantasia, "A Corte de Rosas e Espinhos" ("Acotar", na sigla em inglês) se tornou um fenômeno nas redes sociais e segue conquistando cada vez mais leitores.

Conheça a história de 'A Corte de Rosas e Espinhos'

A trama da série acompanha a jornada de Feyre Archeron, de 19 anos, após ela ser levada para as terras feéricas de Prythian.

Filha de um casal de mercadores humanos falidos, Feyre se torna caçadora para sustentar a família. Após matar um lobo, uma criatura bestial surge à sua porta, exigindo uma reparação. A jovem é arrastada para uma terra mágica com seres imortais e descobre que seu captor é Tamlin, Grão-Senhor da Corte Primaveril, um feérico que esconde um segredo sob uma máscara.

Ao longo de cinco livros, a história de Feyre se desenvolve por meio de reviravoltas e conflitos românticos. Suas irmãs, Elain e Nesta Archeron, também protagonizam capítulos e histórias próprias na série.

O último livro publicado da série foi "Corte de Chamas Prateadas", em 2021.

A aventura continua

A série de livros de Sarah J. Maas terá mais dois livros entre 2026 e 2027. O sexto livro de Acotar, “A Court of Splintered Harmony”, será lançado em 27 de outubro de 2026. Junto com o anúncio do livro, foi revelada uma pequena descrição sobre o projeto: "O que foi quebrado será refeito".

Já o sétimo livro da série, intitulado “A Court of Forgotten Melody”, chega às livrarias em 12 de janeiro de 2027. Assim como seu predecessor, a obra também recebeu uma breve descrição: “O que foi perdido será recuperado.”

Segundo a autora, as obras fazem parte de “O Ciclo das Valquírias: Movimento I” e “O Ciclo das Valquírias: Movimentos II e III”.

Confira as capas dos novos livros:

'Acotar' terá uma adaptação para as telas?

Seguindo a onda de adaptações literárias em Hollywood, os direitos de "Acotar" foram adquiridos pelo Hulu para uma adaptação da série de livros; o projeto, no entanto, foi abandonado.

Durante uma entrevista ao podcast "Call Her Daddy", no começo de 2026, a autora revelou que recuperou todos os direitos criativos sobre seus livros e que, apesar de considerar a adaptação da história algo importante, seu foco atual está em escrever mais livros.

Sarah J. Maas estará na Bienal de São Paulo de 2026?

Não, Sarah J. Maas não estará presente na edição de 2026 da Bienal do Livro de São Paulo. No entanto, seus livros estarão disponíveis para compra nos estandes da Galera Record e em livrarias.