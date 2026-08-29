A Bienal do Livro Internacional de São Paulo 2026 acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, no Distrito Anhembi, na capital paulista.

Considerada o maior evento cultural da América Latina, a Bienal do Livro atrai pessoas de todos os lugares para ficarem imersas em um mundo de novidades do universo literário, além de reunir editoras, escritores, quadrinistas e profissionais do mercado em painéis, debates e ativações.

A 28ª edição da Bienal traz inúmeras novidades, incluindo a opção de receber 100% de cashback do valor do ingresso para ser usado na compra de livros.

Como conseguir 100% de cashback na Bienal do Livro de São Paulo 2026?

Para conseguir 100% de cashback na Bienal do Livro de São Paulo, é necessário adquirir um ingresso noturno, que permite entrada no evento de segunda a quinta-feira, após as 17 horas. As entradas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Os ingressos diurnos, de segunda a quinta-feira, até as 16h59, também darão cashback para os leitores, porém em uma porcentagem menor. As entradas custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), garantindo cashback de R$ 15 e R$ 7,50, respectivamente.

Os ingressos ainda estão disponíveis?

Sim, os ingressos para a Bienal de São Paulo de 2026 ainda estão disponíveis, porém os sábados, 05 e 12 de setembro, estão esgotados.

Os leitores podem comprar entradas para o evento por meio da plataforma Fever.

Quais são as atrações confirmadas para a Bienal do Livro?

A organização da Bienal do Livro de São Paulo confirmou a participação de escritores, empreendedores, artistas e influenciadores envolvidos com o universo literário e que são referências culturais para muitos leitores brasileiros.

Entre os principais nomes confirmados estão Conceição Evaristo, Paula Pimenta, Raphael Montes, Socorro Acioli, Itamar Vieira Jr., Lynn Painter, Elena Armas e Alice Oseman.