Rock in Rio 2026: veja o line-up e os horários dos shows deste domingo, 6 de setembro

Rock in Rio 2026: festival chega ao terceiro dia de programação (Rita Seixas/ Rock in Rio/Divulgação)
Repórter
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 06h00.
Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 13h48.
O Rock in Rio 2026 chega ao terceiro dia de programação neste domingo, 6, com atrações distribuídas pelos seis espaços da Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.
O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Ao longo dos sete dias, o público poderá acompanhar apresentações de diferentes palcos.
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
No dia 7 de setembro, a programação tem horários diferentes: o Multishow começa a transmissão às 14h45, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20.
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.
O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.
Confira os destaques do Palco Mundo:
O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.