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Rock in Rio 2026: veja o line-up e os horários dos shows deste domingo, 6 de setembro

Festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

Rock in Rio 2026: festival chega ao terceiro dia de programação (Rita Seixas/ Rock in Rio/Divulgação)

Rock in Rio 2026: festival chega ao terceiro dia de programação (Rita Seixas/ Rock in Rio/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 13h48.

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O Rock in Rio 2026 chega ao terceiro dia de programação neste domingo, 6, com atrações distribuídas pelos seis espaços da Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Ao longo dos sete dias, o público poderá acompanhar apresentações de diferentes palcos.

Veja o line-up deste domingo:

Palco Mundo

  • 16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães
  • 19h00 - Nelly
  • 21h20 - Black Eyed Peas
  • 00h05 - Calvin Harris

Palco Sunset

  • 15h30 - Calema
  • 17h50 - BaianaSystem
  • 20h10 - Jota Quest toca Tim Maia
  • 22h45 - Ne-Yo

New Dance Order

  • 21h05 - Sofi Tukker
  • 22h30 - Liu
  • 00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • 01h40 - Meduza

Espaço Favela

  • 15h00 - Budah
  • 16h50 - Rael
  • 19h10 - Xamã

Palco Supernova

  • 14h30 - O Escritório
  • 16h00 - Bayside Kings
  • 18h00 - Matanza Ritual
  • 20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”

Palco Global Village

  • 15h00 - Bento Gil convida Flor Gil
  • 16h50 - Mãeana
  • 19h10 - Mohamed Ramadan

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

No dia 7 de setembro, a programação tem horários diferentes: o Multishow começa a transmissão às 14h45, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15 nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio  também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.

Confira os destaques do Palco Mundo:

  • 4 de setembro: Foo Fighters
  • 5 de setembro: Avenged Sevenfold
  • 6 de setembro: Calvin Harris
  • 7 de setembro: Elton John
  • 11 de setembro: Stray Kids
  • 12 de setembro: Maroon 5
  • 13 de setembro: Twenty One Pilots (encerramento)

O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.

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