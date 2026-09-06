Rock in Rio 2026: veja o line-up e os horários dos shows deste domingo, 6 de setembro

O Rock in Rio 2026 chega ao terceiro dia de programação neste domingo, 6, com atrações distribuídas pelos seis espaços da Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Ao longo dos sete dias, o público poderá acompanhar apresentações de diferentes palcos.

Veja o line-up deste domingo:

Palco Mundo

16h40 - Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães

19h00 - Nelly

21h20 - Black Eyed Peas

00h05 - Calvin Harris

Palco Sunset

15h30 - Calema

17h50 - BaianaSystem

20h10 - Jota Quest toca Tim Maia

22h45 - Ne-Yo

New Dance Order

21h05 - Sofi Tukker

22h30 - Liu

00h00 - Casa Bonita / Brisotti & Viot

01h40 - Meduza

Espaço Favela

15h00 - Budah

16h50 - Rael

19h10 - Xamã

Palco Supernova

14h30 - O Escritório

16h00 - Bayside Kings

18h00 - Matanza Ritual

20h10 - João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzrieg Psycho Bop Ramones 50”

Palco Global Village

15h00 - Bento Gil convida Flor Gil

16h50 - Mãeana

19h10 - Mohamed Ramadan

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

No dia 7 de setembro, a programação tem horários diferentes: o Multishow começa a transmissão às 14h45, enquanto o Canal Bis entra no ar às 16h20.

Multishow : transmissão a partir das 15h15 nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset ;

: transmissão a partir das 15h15 nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13, com shows dos ; Canal Bis : transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova ;

: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do e ; Globoplay : não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;

: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30; Globoplay Premium : assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;

: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K; TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.

Confira os destaques do Palco Mundo:

4 de setembro: Foo Fighters

5 de setembro: Avenged Sevenfold

6 de setembro: Calvin Harris

7 de setembro: Elton John

11 de setembro: Stray Kids

12 de setembro: Maroon 5

13 de setembro: Twenty One Pilots (encerramento)

O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.