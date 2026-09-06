GP de Monza da Fórmula 1: quantos brasileiros já venceram a prova?

A história do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 guarda capítulos importantes escritos por pilotos brasileiros ao longo das décadas no automobilismo mundial.

Os pilotos do Brasil vitoriosos na Itália

O histórico de conquistas do automobilismo brasileiro no tradicional Grande Prêmio da Itália destaca quatro grandes nomes que levantaram o troféu no circuito italiano.

Nelson Piquet: O tricampeão mundial conquistou três vitórias em provas italianas válidas pelo mundial, triunfando nos anos de 1983 com a Brabham-BMW e em 1986 e 1987 com a Williams-Honda. Vale citar que o triunfo de Piquet em 1980 aconteceu no circuito de Imola, e não em Monza.

O tricampeão mundial conquistou três vitórias em provas italianas válidas pelo mundial, triunfando nos anos de 1983 com a Brabham-BMW e em 1986 e 1987 com a Williams-Honda. Vale citar que o triunfo de Piquet em 1980 aconteceu no circuito de Imola, e não em Monza. Ayrton Senna: O lendário piloto brasileiro obteve dois triunfos marcantes na pista de Monza pilotando pela equipe McLaren-Honda nas temporadas de 1990 e 1992.

O lendário piloto brasileiro obteve dois triunfos marcantes na pista de Monza pilotando pela equipe McLaren-Honda nas temporadas de 1990 e 1992. Rubens Barrichello: O paulista subiu ao topo do pódio em solo italiano em três ocasiões distintas: em 2002 e 2004 defendendo a Ferrari, e em 2009 com a Brawn-Mercedes.

O paulista subiu ao topo do pódio em solo italiano em três ocasiões distintas: em 2002 e 2004 defendendo a Ferrari, e em 2009 com a Brawn-Mercedes. Emerson Fittipaldi: O bicampeão mundial registrou uma vitória histórica em Monza na temporada de 1972 ao volante do modelo Lotus-Ford.

Onde assistir e horários do GP da Itália em Monza

A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 divide-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.

Domingo, 6 de setembro: Corrida oficial marcada para as 10h00, com duração prevista de 53 voltas ou o limite de 120 minutos de prova.

No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.