GP de Monza da Fórmula 1: quantos brasileiros já venceram a prova?

O piloto brasileiro Ayrton Senna pilota monoposto da McLaren em etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 (Crédito: Arquivo/Fórmula 1). (Pascal Rondeau/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08h09.
A história do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 guarda capítulos importantes escritos por pilotos brasileiros ao longo das décadas no automobilismo mundial.
O histórico de conquistas do automobilismo brasileiro no tradicional Grande Prêmio da Itália destaca quatro grandes nomes que levantaram o troféu no circuito italiano.
A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 divide-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.
No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.