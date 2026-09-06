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Fase de grupos copa 2026

GP de Monza da Fórmula 1: quantos brasileiros já venceram a prova?

Pilotos do Brasil construíram trajetórias marcantes e acumularam triunfos históricos no tradicional circuito italiano.

O piloto brasileiro Ayrton Senna pilota monoposto da McLaren em etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 (Crédito: Arquivo/Fórmula 1). (Pascal Rondeau/Getty Images)

O piloto brasileiro Ayrton Senna pilota monoposto da McLaren em etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 (Crédito: Arquivo/Fórmula 1). (Pascal Rondeau/Getty Images)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08h09.

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A história do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 guarda capítulos importantes escritos por pilotos brasileiros ao longo das décadas no automobilismo mundial.

Os pilotos do Brasil vitoriosos na Itália

O histórico de conquistas do automobilismo brasileiro no tradicional Grande Prêmio da Itália destaca quatro grandes nomes que levantaram o troféu no circuito italiano.

  • Nelson Piquet: O tricampeão mundial conquistou três vitórias em provas italianas válidas pelo mundial, triunfando nos anos de 1983 com a Brabham-BMW e em 1986 e 1987 com a Williams-Honda. Vale citar que o triunfo de Piquet em 1980 aconteceu no circuito de Imola, e não em Monza.
  • Ayrton Senna: O lendário piloto brasileiro obteve dois triunfos marcantes na pista de Monza pilotando pela equipe McLaren-Honda nas temporadas de 1990 e 1992.
  • Rubens Barrichello: O paulista subiu ao topo do pódio em solo italiano em três ocasiões distintas: em 2002 e 2004 defendendo a Ferrari, e em 2009 com a Brawn-Mercedes.
  • Emerson Fittipaldi: O bicampeão mundial registrou uma vitória histórica em Monza na temporada de 1972 ao volante do modelo Lotus-Ford.

Onde assistir e horários do GP da Itália em Monza

A programação oficial da etapa de Monza do campeonato mundial de Fórmula 1 divide-se ao longo do final de semana com sessões de treinos livres, tomada de tempos classificatória e a disputa da corrida principal.

  • Domingo, 6 de setembro: Corrida oficial marcada para as 10h00, com duração prevista de 53 voltas ou o limite de 120 minutos de prova.

No território brasileiro, os torcedores contam com a transmissão ao vivo de todas as sessões do final de semana pelos canais Sportv e pela plataforma de streaming oficial F1 TV Pro/Premium. A corrida de domingo conta ainda com a transmissão em sinal aberto pela TV Globo.

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