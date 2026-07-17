Festival MADA anuncia BaianaSystem com o espetáculo 'O Mundo Dá Voltas'

O Festival MADA anunciou o BaianaSystem como mais uma atração confirmada para a edição de 2026, marcada para os dias 16 e 17 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal. O coletivo baiano levará ao evento o espetáculo O Mundo Dá Voltas, baseado no álbum de mesmo nome, reconhecido com um Grammy Latino.

A apresentação reúne músicas que marcaram a trajetória do grupo e faixas mais recentes, incorporando novas sonoridades e experimentações. No palco, o BaianaSystem combina referências da cultura baiana com influências de diferentes partes do mundo, conectando elementos como guitarra baiana, sound system, ritmos afro-brasileiros, música eletrônica e manifestações populares em um espetáculo que une música, imagens e performance.

Com o novo anúncio, o MADA 2026 amplia a programação do festival. O line-up já conta com nomes como Marina Sena, Emicida, Zeca Pagodinho, Gaby Amarantos, Luiz Lins, Duquesa, Tribo de Jah, que se apresenta ao lado de Célia Sampaio, além do encontro entre SouRebel e Núbia.

A edição também terá o palco Baile da Amada, espaço que integra a programação do evento e reúne apresentações paralelas ao longo do festival.