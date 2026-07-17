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Festival MADA anuncia BaianaSystem com o espetáculo 'O Mundo Dá Voltas'

Grupo vencedor do Grammy Latino integra a programação do evento, que já confirmou Marina Sena, Emicida e Zeca Pagodinho

BaianaSystem se apresenta em Natal com show inspirado no álbum O Mundo Dá Voltas, premiado no Grammy Latino (Divulgação)

BaianaSystem se apresenta em Natal com show inspirado no álbum O Mundo Dá Voltas, premiado no Grammy Latino (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de julho de 2026 às 13h39.

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O Festival MADA anunciou o BaianaSystem como mais uma atração confirmada para a edição de 2026, marcada para os dias 16 e 17 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal. O coletivo baiano levará ao evento o espetáculo O Mundo Dá Voltas, baseado no álbum de mesmo nome, reconhecido com um Grammy Latino.

A apresentação reúne músicas que marcaram a trajetória do grupo e faixas mais recentes, incorporando novas sonoridades e experimentações. No palco, o BaianaSystem combina referências da cultura baiana com influências de diferentes partes do mundo, conectando elementos como guitarra baiana, sound system, ritmos afro-brasileiros, música eletrônica e manifestações populares em um espetáculo que une música, imagens e performance.

Com o novo anúncio, o MADA 2026 amplia a programação do festival. O line-up já conta com nomes como Marina Sena, Emicida, Zeca Pagodinho, Gaby Amarantos, Luiz Lins, Duquesa, Tribo de Jah, que se apresenta ao lado de Célia Sampaio, além do encontro entre SouRebel e Núbia.

A edição também terá o palco Baile da Amada, espaço que integra a programação do evento e reúne apresentações paralelas ao longo do festival.

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