'Um mestrado': os bastidores do álbum-tributo do Jota Quest a Tim Maia

Jota Quest sobe ao Palco Sunset do Rock in Rio neste domingo, 6, às 20h10, para estrear ao vivo um repertório dedicado a Tim Maia. O show marca a chegada aos palcos de "Jota Quest & Tim Maia — Dance Enquanto é Tempo", álbum que reúne 15 regravações e uma faixa inédita.

A relação com Tim Maia vem desde o primeiro disco do grupo, lançado em 1996. Em entrevista à EXAME, o vocalista Rogério Flausino diz que o cantor "seguiu moldando a caminhada" ao longo das três décadas de carreira da banda.

15 músicas de Tim Maia e uma inédita

O álbum tem 16 faixas. Quinze são regravações e uma foi criada especialmente para abrir o disco, com trechos de falas de Tim Maia sobre a vida. O trabalho foi gravado em Dolby Atmos, tecnologia que permite distribuir instrumentos e vozes no espaço sonoro.

Mesmo com 16 músicas, Flausino diz que o repertório poderia ter sido maior. "Isso tá me doendo", afirma, ao admitir a possibilidade de um segundo volume.

"Descobridor dos Sete Mares" quase ficou de fora. A banda resistiu à ideia durante boa parte da produção, em parte pelo peso da versão gravada por Lulu Santos. "A gente ficou meio assim, porque o Lulu é um grande ídolo também", diz Flausino.

A faixa acabou entrando na reta final e ganhou a participação de Negra Li. A cantora chegou ao estúdio com um texto próprio sobre Tim Maia. "Isso não foi combinado, foi o que ela sentiu", conta Flausino. "Quando terminou, eu falei: cara, isso tá forte demais."

Banda Jota Quest apresenta projeto dedicado ao repertório de Tim Maia. (Fernando Young/Divulgação)

A fase 'controversa' que virou item obrigatório

O disco também revisita "Imunização Racional (Que Beleza)", faixa de abertura de "Tim Maia Racional Vol. 1", de 1975. O álbum foi lançado durante a fase em que o cantor se aproximou da Cultura Racional, período que marcou uma mudança radical em sua carreira.

Para Flausino, essa fase deixou de ser tratada apenas como uma excentricidade na trajetória de Tim Maia.

"Esse álbum foi, tem sido, o álbum mais ampliado do Tim Maia", afirma, em referência ao crescimento do disco nas plataformas de streaming décadas depois do lançamento.

"Essa fase espiritual do Tim é um momento maravilhoso dele, porque ele se conectou com algo que ele realmente acreditava", diz Rogério Flausino.

"Imunização Racional (Que Beleza)" ganhou a participação de Os Garotin e Carlinhos Brown. Flausino diz que imaginou a participação dos Garotin desde a primeira vez que ouviu a música. "Tenho o maior orgulho dessa música."

Tony Tornado de volta ao mesmo disco de 30 anos atrás

As participações no álbum reúnem artistas de diferentes gerações. Segundo Flausino, a escolha aconteceu de forma mais espontânea do que planejada, levando em conta a disponibilidade de cada artista. "Foi um lance bem orgânico", diz.

Havia, porém, uma ideia: misturar nomes mais novos com artistas que ajudassem a conectar o disco à geração de Tim Maia. "Vamos chamar galera da nova geração para estar com a gente [...] e temos que chamar alguém que seja da velha guarda para poder dar uma assinatura."

A "assinatura" veio de Tony Tornado. Aos 96 anos, ele também participou do primeiro álbum do Jota Quest, há 30 anos. Agora, divide "Sossego" com o filho, Lincoln Tornado.

Os Garotin e Mãeana representam a nova geração, enquanto Thiaguinho e Negra Li ficam no meio desse intervalo. Sobre Thiaguinho, Flausino diz que a proximidade entre os dois faz com que a diferença de gerações pareça menor. "A gente convive tanto que é como se a gente fosse contemporâneo."

'Um mestrado' na obra de Tim Maia

O mergulho no repertório de Tim Maia também mudou a relação de Flausino com a obra do cantor. Para explicar o processo, ele usa uma metáfora acadêmica.

"Eu tô chamando de mestrado, literalmente, porque eu mergulho na obra do mestre", afirma.

O vocalista conta que a banda tentou tomar decisões imaginando como o próprio Tim Maia reagiria às versões. "Cara, imagina que o Tim tá aqui, que nós somos uma banda dele. Como é que ele ia querer?"

A ideia é levar algumas dessas músicas para além do projeto. Flausino diz que o grupo pretende incorporar definitivamente faixas de Tim Maia ao repertório dos shows, como já fez com músicas de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Rita Lee.

"Esse disco para nós é uma volta às raízes", afirma.

O show deste domingo, 6, no Palco Sunset do Rock in Rio, será a primeira apresentação ao vivo do repertório do álbum. A banda sobe ao palco às 20h10.