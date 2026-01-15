Ranking revela música mais tocada nos palcos do Brasil em 2025

"Evidências" foi a música mais tocada em shows no Brasil em 2025, segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). A faixa, composta por José Augusto e Paulo Sergio Valle em 1990 e consolidada na voz de Chitãozinho e Xororó, lidera o ranking nacional e mantém presença contínua em apresentações ao vivo.

O ranking também reforça a presença de sucessos nacionais que atravessaram décadas. “Boate Azul”, ficando famosa na voz de Bruno & Marrone, e “Não Quero Dinheiro”, de Tim Maia, completam o top 3 e seguem entre as favoritas de artistas e plateias no circuito de shows.

Entre as canções mais recentes, "Erro Gostoso", sucesso de Simone Mendes lançado em 2023, ocupa a sétima posição e se destaca entre faixas que atravessaram décadas.

Segundo o Ecad, a composição é a mais nova do ranking, enquanto a segunda mais recente é "Anna Júlia", lançada em 1999.

Ranking das músicas mais tocadas em shows no Brasil

Evidências — José Augusto / Paulo Sergio Valle (1990)

Boate Azul — Benedito Seviero / Tomaz (1985)

Não Quero Dinheiro — Tim Maia (1971)

Telefone Mudo — Peão Carreiro / Franco (1981)

Eva — Cartavetrata / Umto / Ficarelli (1982)

Cheia de Manias — Luiz Carlos (1992)

Erro Gostoso — Lucas Souza e colaboradores (2023)

Anna Júlia — Marcelo Camelo (1999)

Ainda Ontem Chorei de Saudade — Moacyr Franco (1988)

Tentei Te Esquecer — Cruz Gago (1998)

Além disso, o Ecad destacou que o sistema de gestão coletiva de direitos autorais contempla mais de 5 milhões de titulares, nacionais e internacionais, que têm suas obras licenciadas e remuneradas sempre que são executadas publicamente no Brasil. A arrecadação inclui estabelecimentos comerciais, veículos de comunicação e eventos ao vivo, conforme prevê a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).