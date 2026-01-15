Ranking revela música mais tocada nos palcos do Brasil em 2025

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08h56.
"Evidências" foi a música mais tocada em shows no Brasil em 2025, segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). A faixa, composta por José Augusto e Paulo Sergio Valle em 1990 e consolidada na voz de Chitãozinho e Xororó, lidera o ranking nacional e mantém presença contínua em apresentações ao vivo.
O ranking também reforça a presença de sucessos nacionais que atravessaram décadas. “Boate Azul”, ficando famosa na voz de Bruno & Marrone, e “Não Quero Dinheiro”, de Tim Maia, completam o top 3 e seguem entre as favoritas de artistas e plateias no circuito de shows.
Entre as canções mais recentes, "Erro Gostoso", sucesso de Simone Mendes lançado em 2023, ocupa a sétima posição e se destaca entre faixas que atravessaram décadas.
Segundo o Ecad, a composição é a mais nova do ranking, enquanto a segunda mais recente é "Anna Júlia", lançada em 1999.
Além disso, o Ecad destacou que o sistema de gestão coletiva de direitos autorais contempla mais de 5 milhões de titulares, nacionais e internacionais, que têm suas obras licenciadas e remuneradas sempre que são executadas publicamente no Brasil. A arrecadação inclui estabelecimentos comerciais, veículos de comunicação e eventos ao vivo, conforme prevê a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).