Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Ranking revela música mais tocada nos palcos do Brasil em 2025

Lista mistura obras lançadas entre os anos 1970 e 2020 e destaca um único hit recente

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08h56.

"Evidências" foi a música mais tocada em shows no Brasil em 2025, segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). A faixa, composta por José Augusto e Paulo Sergio Valle em 1990 e consolidada na voz de Chitãozinho e Xororó, lidera o ranking nacional e mantém presença contínua em apresentações ao vivo.

O ranking também reforça a presença de sucessos nacionais que atravessaram décadas. “Boate Azul”, ficando famosa na voz de Bruno & Marrone, e “Não Quero Dinheiro”, de Tim Maia, completam o top 3 e seguem entre as favoritas de artistas e plateias no circuito de shows.

Entre as canções mais recentes, "Erro Gostoso", sucesso de Simone Mendes lançado em 2023, ocupa a sétima posição e se destaca entre faixas que atravessaram décadas.

Segundo o Ecad, a composição é a mais nova do ranking, enquanto a segunda mais recente é "Anna Júlia", lançada em 1999.

Ranking das músicas mais tocadas em shows no Brasil

  • Evidências — José Augusto / Paulo Sergio Valle (1990)
  • Boate Azul — Benedito Seviero / Tomaz (1985)
  • Não Quero Dinheiro — Tim Maia (1971)
  • Telefone Mudo — Peão Carreiro / Franco (1981)
  • Eva — Cartavetrata / Umto / Ficarelli (1982)
  • Cheia de Manias — Luiz Carlos (1992)
  • Erro Gostoso — Lucas Souza e colaboradores (2023)
  • Anna Júlia — Marcelo Camelo (1999)
  • Ainda Ontem Chorei de Saudade — Moacyr Franco (1988)
  • Tentei Te Esquecer — Cruz Gago (1998)

Além disso, o Ecad destacou que o sistema de gestão coletiva de direitos autorais contempla mais de 5 milhões de titulares, nacionais e internacionais, que têm suas obras licenciadas e remuneradas sempre que são executadas publicamente no Brasil. A arrecadação inclui estabelecimentos comerciais, veículos de comunicação e eventos ao vivo, conforme prevê a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).

Acompanhe tudo sobre:MúsicaShows-de-músicaBrasilIndústria da música

Mais de Pop

Rock The Mountain 2026 anuncia atrações e datas; veja quem está no line-up

LEGO entra no universo Pokémon com kits que podem custar R$ 3.500

Resumão BBB 26: veja o que aconteceu no 3º dia de programa

BBB 26: Alberto Cowboy vence 1ª Prova do Líder, com 26h de duração

Mais na Exame

Pop

Rock The Mountain 2026 anuncia atrações e datas; veja quem está no line-up

Esporte

Quando é o jogo do Flamengo contra o Corinthians na Supercopa?

Mundo

Os 50 passaportes mais poderosos do mundo em 2026

Mercado Imobiliário

Aluguel sobe quase 10% e supera inflação pelo quarto ano seguido