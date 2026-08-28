Show do Pixies no Brasil em 2027: veja data, local e como comprar ingressos

A banda americana Pixies anunciou, nesta quinta-feira, 27, um show em São Paulo no dia 9 de abril de 2027, em uma apresentação que fará parte das comemorações pelos 40 anos de carreira do grupo.

A apresentação acontece no Espaço Unimed, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, e está marcada para 21h30, com abertura dos portões às 19h30.

A passagem pelo país integra a P40, primeira turnê do Pixies pela América do Sul como atração principal.

Pixies celebra quatro décadas de carreira

Formado em Boston, nos Estados Unidos, em 1986, o Pixies completa 40 anos de trajetória em 2026. A banda se tornou uma das referências do rock alternativo, especialmente a partir de discos como "Surfer Rosa", lançado em 1988, e "Doolittle", de 1989.

A turnê comemorativa deve percorrer diferentes momentos da carreira do grupo, reunindo músicas que ajudaram a estabelecer o Pixies como uma das bandas mais influentes do rock alternativo.

Repertório terá clássicos da banda

O público brasileiro pode esperar uma seleção de alguns dos maiores sucessos do Pixies.

Entre as músicas previstas estão "Where Is My Mind?", "Here Comes Your Man", "Monkey Gone to Heaven", "Wave of Mutilation" e "Debaser". O repertório também deve incluir faixas do trabalho mais recente da banda, "The Night the Zombies Came", lançado em 2024.

O álbum marcou mais uma etapa da trajetória do grupo e será incorporado à celebração das quatro décadas de carreira.

Formação atual

A formação que chega ao Brasil reúne Black Francis, nos vocais e guitarra; Joey Santiago, na guitarra; David Lovering, na bateria; e Emma Richardson, no baixo e vocais, que entrou para o Pixies em 2024 e participa da atual fase da banda.

O retorno acontece quase cinco anos após a passagem mais recente pelo país, em 2022.

Ingressos

Os ingressos serão vendidos pela Eventim e começarão a ser vendidos em pré-venda no dia 31 de agosto. A venda geral será aberta em 1º de setembro, às 10h.

Confira os valores dos ingressos: