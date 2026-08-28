Mubi Fest 2026 em São Paulo: veja programação, filmes e como comprar ingressos

Mubi Fest 2026: quinta edição brasileira do evento reúne títulos inéditos de Cannes e Berlim, clássicos restaurados e atrações gratuitas (Divulgação / MUBI Fest)
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Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13h41.
O Mubi Fest 2026 chega a São Paulo entre os dias 11 e 13 de setembro, com uma programação dedicada a diferentes momentos e estilos do cinema. Pela primeira vez, a edição paulista será realizada no Centro Cultural São Paulo (CCSP), na Liberdade.
A quinta edição brasileira reúne produções que passaram por festivais como Cannes e Berlim, além de clássicos restaurados e filmes independentes. O evento também terá sessões ao ar livre, debates, DJs, praça de alimentação e outras atividades gratuitas.
Entre os principais títulos estão "Hope", de Na Hong-jin, "Sheep in the Box", de Hirokazu Kore-eda, e "Rose", de Markus Schleinzer. Os três aparecem na programação como estreias no Brasil.
Outro destaque é "Seu Inferno Particular", de Nicolas Winding Refn, também incluído entre os filmes inéditos no país. A produção terá sessões indoor e ao ar livre durante o festival.
A seleção ainda conta com "Erupcja", de Pete Ohs, "Moscas", de Fernando Eimbcke, "Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte", de Jane Schoenbrun, e "Moonage Daydream", documentário dirigido por Brett Morgen sobre David Bowie.
O festival também reserva espaço para títulos importantes do cinema brasileiro e internacional.
"Xica da Silva", de Cacá Diegues, e "Bye Bye Brasil", também dirigido por Diegues, serão exibidos em versões restauradas em 4K.
A programação ainda inclui "Paris, Texas", clássico de Wim Wenders, que terá uma sessão ao ar livre em 13 de setembro.
Outro clássico presente no evento é "Videodrome: A Síndrome do Vídeo", de David Cronenberg, com sessão marcada para a noite de 11 de setembro.
Sessões indoor
14h30: "A Sombra do Meu Pai"
14h30: "Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte"
16h30: "Xica da Silva" 4K
16h40: "Erupcja"
18h10: "Sheep in the Box"
18h40: "Bye Bye Brasil" 4K
20h30: "Videodrome: A Síndrome do Vídeo"
Open air, Cine na Praça
19h: "O Órfão"
19h30: "Seu Inferno Particular"
Sessões indoor
14h20: "Hope"
14h30: "Moscas"
17h: "Rose"
17h30: "Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte"
19h30: "Moonage Daydream"
20h: "Seu Inferno Particular"
Open air, Cine na Praça
19h: "Vollúpya"
19h30: "A Cronologia da Água", estreia na direção de Kristen Stewart.
Sessões indoor
14h20: "Erupcja"
14h30: Programa de Curtas Eunice Gutman
15h50: "Moscas"
16h20: "Hope"
17h50: "Model"
19h20: "Sheep in the Box"
Open air, Cine na Praça
19h: "Samba Infinito"
19h30: "Paris, Texas" 4K.
Parte da programação terá entrada gratuita. As sessões open air e os bate-papos são gratuitos, com acesso sujeito à lotação dos espaços.
Os ingressos para essas atrações devem ser retirados uma hora antes de cada atividade. O festival também terá um bate-papo com o cineasta mexicano Fernando Eimbcke, diretor de "Moscas" e de "Temporada de Patos".
Os ingressos para as sessões realizadas dentro do CCSP começam a ser vendidos em 3 de setembro, pelo site oficial do MUBI FEST. A página oficial do evento já apresenta os horários e títulos da programação paulista.
MUBI FEST 2026
Data: 11 a 13 de setembro de 2026;
Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP);
Endereço: Rua Vergueiro, 1000, Liberdade, São Paulo;
Ingressos: sessões indoor a partir de 3 de setembro;
Sessões open air e bate-papos: gratuitos, sujeitos à lotação, com retirada de ingresso uma hora antes.