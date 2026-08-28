Barco ou carro? Esse modelo brasileiro custa R$ 179 mil e só 'dirige' na água

Perfil esportivo, faróis estreitos de LED, lataria branca e preta, bancos de couro. O Velocity, da Seacar, tem cara de carro, jeito de carro e até preço de carro. Mas é, na verdade, um barco.

O modelo estará disponível para o público durante o São Paulo Boat Show 2026, que acontece de 24 a 29 de setembro no São Paulo Expo. Fabricado pela Seacar Company, foi desenvolvido para navegar exclusivamente na água e aposta em uma linguagem visual importada dos superesportivos automotivos. O diferencial é que, diferente dos modelos das grandes marcas de automotivos, o Velocity custa a partir de R$ 179 mil.

Dentro d'água, o barco-carro atinge velocidade estimada entre 70 e 80 km/h (40 nós), com motor de popa Ford Duratec 2.0 a gasolina, de 60 hp. A autonomia é de cerca de 4 horas, com tanque de 65 litros.

A semelhança com um superesportivo não para só no design: até a "condução" do Velocity é parecida com a de um carro. Para "dirigi-lo", basta acelerar o manete e pisar no acelerador. O volante é feito com fibra de carbono, assim como os retrovisores, e há até imitações de rodas nas laterais — alocadas ali por estética.

O barco-carro tem capacidade para cinco pessoas: dois passageiros na região dianteira e outros três no banco traseiro. O tamanho estimado é de 14 pés. No interior, traz bancos esportivos, painel redesenhado e um sistema de som moderno.

Design de carro, inspiração aquática

Ainda que tenha todo o formato de um superesportivo, a embarcação foi inspirada nas baleias orcas. Por isso a cor preta e branca na "lataria" — feita com fibra de vidro — e os faróis achatados, semelhantes ao olhar do animal marinho.

"A proposta não era reproduzir literalmente o formato da orca, mas traduzir seus traços para uma linguagem automotiva e náutica. A parte superior e a traseira foram desenhadas para remeter, de maneira sutil, ao dorso da baleia quando emerge da água, enquanto as laterais criam uma sensação de abertura e os faróis redefinem o olhar do animal", explica Nílton Goes, diretor da Seacar Company.

Ainda que diferente das demais embarcações da São Paulo Boat Show, a Seacar já traz o aspecto "automotivo" para sua frota de barcos há alguns anos e virou tendência no Brasil depois da pandemia. A marca foi criada em Itajaí (SC) em 2020 e começou a vender produtos em 2023. Hoje, opera concessionárias no litoral de São Paulo, de Santa Catarina, em Miami (EUA) e na Austrália.

Em 2023, só na Boat Show, foram vendidas 18 unidades em 2023 e mais de 20 em 2024. Além do Velocity, lançamento de 2026, a Seacar também trabalha com os modelos Eco, Vehigh e Maestry.