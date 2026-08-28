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Barco ou carro? Esse modelo brasileiro custa R$ 179 mil e só 'dirige' na água

O Velocity, da catarinense Seacar, chega à São Paulo Boat Show de 2026 em setembro e entra na onda dos modelos superesportivos aquáticos

Barco ou carro? (Divulgação)

Barco ou carro? (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13h53.

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Perfil esportivo, faróis estreitos de LED, lataria branca e preta, bancos de couro. O Velocity, da Seacar, tem cara de carro, jeito de carro e até preço de carro. Mas é, na verdade, um barco.

O modelo estará disponível para o público durante o São Paulo Boat Show 2026, que acontece de 24 a 29 de setembro no São Paulo Expo. Fabricado pela Seacar Company, foi desenvolvido para navegar exclusivamente na água e aposta em uma linguagem visual importada dos superesportivos automotivos. O diferencial é que, diferente dos modelos das grandes marcas de automotivos, o Velocity custa a partir de R$ 179 mil.

Dentro d'água, o barco-carro atinge velocidade estimada entre 70 e 80 km/h (40 nós), com motor de popa Ford Duratec 2.0 a gasolina, de 60 hp. A autonomia é de cerca de 4 horas, com tanque de 65 litros.

A semelhança com um superesportivo não para só no design: até a "condução" do Velocity é parecida com a de um carro. Para "dirigi-lo", basta acelerar o manete e pisar no acelerador. O volante é feito com fibra de carbono, assim como os retrovisores, e há até imitações de rodas nas laterais — alocadas ali por estética.

O barco-carro tem capacidade para cinco pessoas: dois passageiros na região dianteira e outros três no banco traseiro. O tamanho estimado é de 14 pés. No interior, traz bancos esportivos, painel redesenhado e um sistema de som moderno.

Design de carro, inspiração aquática

Ainda que tenha todo o formato de um superesportivo, a embarcação foi inspirada nas baleias orcas. Por isso a cor preta e branca na "lataria" — feita com fibra de vidro — e os faróis achatados, semelhantes ao olhar do animal marinho.

"A proposta não era reproduzir literalmente o formato da orca, mas traduzir seus traços para uma linguagem automotiva e náutica. A parte superior e a traseira foram desenhadas para remeter, de maneira sutil, ao dorso da baleia quando emerge da água, enquanto as laterais criam uma sensação de abertura e os faróis redefinem o olhar do animal", explica Nílton Goes, diretor da Seacar Company.

Ainda que diferente das demais embarcações da São Paulo Boat Show, a Seacar já traz o aspecto "automotivo" para sua frota de barcos há alguns anos e virou tendência no Brasil depois da pandemia. A marca foi criada em Itajaí (SC) em 2020 e começou a vender produtos em 2023. Hoje, opera concessionárias no litoral de São Paulo, de Santa Catarina, em Miami (EUA) e na Austrália. 

Em 2023, só na Boat Show, foram vendidas 18 unidades em 2023 e mais de 20 em 2024. Além do Velocity, lançamento de 2026, a Seacar também trabalha com os modelos Eco, Vehigh e Maestry.

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