Após fotos de Lula com lobista viralizarem, campanha petista volta a negar relação com investigada

Após viralizarem fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto à lobista Roberta Luchsinger, a campanha do petista reiterou que o presidente não mantém qualquer relação com a empresária investigada pela Polícia Federal por suposta prática de tráfico de influência junto ao governo federal.

Em sabatina realizada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na noite de quinta-feira, Lula disse que não conhece e nunca teve contato com a empresária, que é amiga de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente e também alvo de inquéritos da Polícia Federal sob a suspeita de buscar facilitar o acesso de empresas ao governo federal.

"Eu não conheço essa moça (Roberta Luchsinger), nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei, ela nunca esteve próximo de mim. É o seguinte: malandro é igual em todo lugar do mundo. Caso mais grave do que esse é o do caso Master, que está sendo silenciado", afirmou Lula na entrevista à TV Globo.

Nas redes sociais, no entanto, viralizaram fotos em que Lula aparece com Roberta em ao menos 12 ocasiões diferentes, a maioria delas publicadas no perfil da empresária no Instagram entre 2022 e 2023.

Em nota, a campanha de Lula diz que o presidente "é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos" e que a existência dessas fotos "não significa relação pessoal, profissional ou política".

"Foi esse o sentido da resposta dada pelo presidente na entrevista ao Jornal Nacional: Lula não mantém qualquer relação com Roberta Luchsinger e nunca teve interlocução com ela", diz a nota.

Apesar do desmentido, ainda na noite de quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou uma edição da resposta de Lula em que insere no vídeo as fotografias do presidente ao lado da empresária dizendo "mentir é tudo que ele sabe".

Outros presidenciáveis, como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) também repostaram fotos de Lula ao lado da empresária e criticaram sua declaração na entrevista à TV Globo.

"Nunca viu e não sabe quem é. Se nega até o que tá registrado, imagina o resto. Do que mais o Lula vai dizer que não lembra?", questionou Caiado. Já Zema disse que Lula "não cansa de mentir".

Simpatizante do PT de longa data, Roberta é neta do ex-banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luchsinger, morto em 2017, e há anos faz postagens de apoio a Lula e seu partido. Ela é amiga de Lulinha e também de Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Dilma Rousseff e amigo próximo de Lula. Carvalho atualmente coordena as agendas de campanha do petista.