Após fotos de Lula com lobista viralizarem, campanha petista volta a negar relação com investigada

Foto em que Lula parece ao lado de Roberta Luchsinger, em 2023 (Reprodução/Instagram)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13h57.
Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 13h59.
Após viralizarem fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto à lobista Roberta Luchsinger, a campanha do petista reiterou que o presidente não mantém qualquer relação com a empresária investigada pela Polícia Federal por suposta prática de tráfico de influência junto ao governo federal.
Em sabatina realizada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na noite de quinta-feira, Lula disse que não conhece e nunca teve contato com a empresária, que é amiga de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente e também alvo de inquéritos da Polícia Federal sob a suspeita de buscar facilitar o acesso de empresas ao governo federal.
"Eu não conheço essa moça (Roberta Luchsinger), nunca vi essa moça na minha vida, nunca conversei, ela nunca esteve próximo de mim. É o seguinte: malandro é igual em todo lugar do mundo. Caso mais grave do que esse é o do caso Master, que está sendo silenciado", afirmou Lula na entrevista à TV Globo.
Nas redes sociais, no entanto, viralizaram fotos em que Lula aparece com Roberta em ao menos 12 ocasiões diferentes, a maioria delas publicadas no perfil da empresária no Instagram entre 2022 e 2023.
Em nota, a campanha de Lula diz que o presidente "é uma figura pública que, ao longo de sua trajetória e especialmente em campanhas e agendas públicas, é abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos" e que a existência dessas fotos "não significa relação pessoal, profissional ou política"."Foi esse o sentido da resposta dada pelo presidente na entrevista ao Jornal Nacional: Lula não mantém qualquer relação com Roberta Luchsinger e nunca teve interlocução com ela", diz a nota.
Apesar do desmentido, ainda na noite de quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou uma edição da resposta de Lula em que insere no vídeo as fotografias do presidente ao lado da empresária dizendo "mentir é tudo que ele sabe".
Outros presidenciáveis, como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) também repostaram fotos de Lula ao lado da empresária e criticaram sua declaração na entrevista à TV Globo.
"Nunca viu e não sabe quem é. Se nega até o que tá registrado, imagina o resto. Do que mais o Lula vai dizer que não lembra?", questionou Caiado. Já Zema disse que Lula "não cansa de mentir".
Simpatizante do PT de longa data, Roberta é neta do ex-banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luchsinger, morto em 2017, e há anos faz postagens de apoio a Lula e seu partido. Ela é amiga de Lulinha e também de Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Dilma Rousseff e amigo próximo de Lula. Carvalho atualmente coordena as agendas de campanha do petista.