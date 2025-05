Rio espera 1,6 milhão de pessoas em show de Lady Gaga em Copacabana

O Rio de Janeiro se prepara para receber uma multidão estimada em 1,6 milhão de pessoas para o aguardado show de Lady Gaga, que acontece no próximo sábado, 3, em Copacabana. O evento promete ser um dos maiores da história da cidade e tem gerado grande expectativa tanto entre fãs da cantora quanto entre os setores de turismo e economia local.

A escolha de Copacabana como palco para o espetáculo está diretamente ligada à tradição da praia como cenário de grandes eventos, como o Réveillon e shows de artistas internacionais, como Rolling Stones e Madonna.

Além do impacto imediato para o turismo, espera-se que o evento movimente a economia local, com destaque para o setor de alimentação, hotelaria e transporte. Estimativas apontam que os setores de serviços devem registrar um aumento nas vendas nos dias que antecedem o evento, com a chegada de turistas de diversas partes do Brasil e do mundo.

Esquema de segurança

A realização do evento traz ainda um desafio logístico considerável, dado o número expressivo de pessoas esperadas. O planejamento envolve um forte esquema de segurança, com a presença de forças de segurança. Estão previstos 5 mil agentes deslocados para cuidar da segurança do show.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

