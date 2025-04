Lady Gaga no Rio: veja a possível setlist do show em Copacabana

Coloque suas 'patas' para o alto: Lady Gaga se apresenta neste sábado, 3, no Rio de Janeiro, em Copacabana, em um megashow gratuito.

O espetáculo está previsto para começar às 21h45 e terá duração estimada de 2 horas e meia. Para garantir a qualidade sonora em toda a orla, serão instaladas 16 torres de delay, equipamentos que distribuem o som de forma uniforme ao longo do público.

Lady Gaga no Rio: Procon abre processo para investigar cobrança abusiva em aluguéis

Antes e depois da apresentação principal, DJs animarão a plateia com sets especiais. A estrutura montada para o evento repete o modelo de grandes shows internacionais realizados na cidade.

Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, a expectativa é de uma movimentação econômica de aproximadamente R$ 600 milhões, número 27,5% superior ao registrado no show de Madonna, ocorrido em maio do ano passado. O evento deve impulsionar o setor de turismo, hotelaria, transporte e comércio local.

A cantora, dona de hits como Abracadabra, Judas e Bad Romance, deve trazer em sua apresentação uma mistura de sucessos novos e antigos.

Confira a possível setlist do show de Lady Gaga em Copacabana:

Act I: Of Velvet and Vice

1. Bloody Mary

2. Abracadabra

3. Judas

4. Scheiße

5. Garden of Eden

6. Poker Face

7. Abracadabra (Gesaffelstein Remix; ballroom battle)

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

8. Perfect Celebrity

9. Disease

10. Paparazzi

11. Alejandro

12. The Beast

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

13. Killah

14. Zombieboy

15. Die With a Smile

16. How Bad Do U Want Me

17. Wake Her Up! (Remix of "Abracadabra")

Act IV: To Wake Her Is to Lose Her

18. Shadow of a Man (Contains elements of "Kill For Love")

19. Born This Way

20. Blade of Grass

21. Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper cover)

22. Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

23. Bad Romance

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

