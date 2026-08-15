Marrocos impede entrada de 148 migrantes em tentativa de travessia para Ceuta

As forças de segurança do Marrocos impediram uma tentativa de entrada irregular no enclave espanhol de Ceuta neste sábado, 16, ao interceptar 148 migrantes que tentavam atravessar a fronteira a partir da cidade marroquina de Fnideq.

Segundo fontes de segurança ouvidas pela Agência EFE, a maioria dos detidos era de origem subsaariana: 128 pessoas eram procedentes de países da África Subsaariana, enquanto 20 eram marroquinas.

A operação ocorreu nas colinas próximas à fronteira com Ceuta, a cerca de três quilômetros do território espanhol. As forças marroquinas utilizaram helicópteros, drones e cães policiais durante a ação, além de gás lacrimogêneo para dispersar o grupo.

Segundo as autoridades, não houve nenhuma entrada coletiva de migrantes irregulares em Ceuta durante a operação.

Marrocos amplia ações contra redes de migração irregular

As forças de segurança marroquinas afirmaram que as operações preventivas continuarão em coordenação com órgãos de segurança e autoridades locais.

Nos últimos dias, a Direção Geral da Segurança Nacional do Marrocos também realizou prisões de pessoas suspeitas de promover e organizar convocatórias para migração irregular por meio das redes sociais.

Ao todo, 61 suspeitos foram detidos nessas operações, segundo as autoridades.

O enclave espanhol de Ceuta, localizado no norte da África e cercado por território marroquino, é uma das principais rotas utilizadas por migrantes que tentam entrar na União Europeia. A região, junto com Melilla, outro território espanhol no continente africano, registra episódios recorrentes de tentativas de travessia irregular.