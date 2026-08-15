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Marrocos impede entrada de 148 migrantes em tentativa de travessia para Ceuta

Operação mobilizou helicópteros, drones e cães policiais na fronteira com território espanhol; país também prendeu suspeitos de organizar migrações irregulares

Enclave espanhol de Ceuta é uma das principais rotas utilizadas por migrantes que tentam entrar na União Europeia

Enclave espanhol de Ceuta é uma das principais rotas utilizadas por migrantes que tentam entrar na União Europeia

Da Redação e com agências

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13h29.

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As forças de segurança do Marrocos impediram uma tentativa de entrada irregular no enclave espanhol de Ceuta neste sábado, 16, ao interceptar 148 migrantes que tentavam atravessar a fronteira a partir da cidade marroquina de Fnideq.

Segundo fontes de segurança ouvidas pela Agência EFE, a maioria dos detidos era de origem subsaariana: 128 pessoas eram procedentes de países da África Subsaariana, enquanto 20 eram marroquinas.

A operação ocorreu nas colinas próximas à fronteira com Ceuta, a cerca de três quilômetros do território espanhol. As forças marroquinas utilizaram helicópteros, drones e cães policiais durante a ação, além de gás lacrimogêneo para dispersar o grupo.

Segundo as autoridades, não houve nenhuma entrada coletiva de migrantes irregulares em Ceuta durante a operação.

Marrocos amplia ações contra redes de migração irregular

As forças de segurança marroquinas afirmaram que as operações preventivas continuarão em coordenação com órgãos de segurança e autoridades locais.

Nos últimos dias, a Direção Geral da Segurança Nacional do Marrocos também realizou prisões de pessoas suspeitas de promover e organizar convocatórias para migração irregular por meio das redes sociais.

Ao todo, 61 suspeitos foram detidos nessas operações, segundo as autoridades.

O enclave espanhol de Ceuta, localizado no norte da África e cercado por território marroquino, é uma das principais rotas utilizadas por migrantes que tentam entrar na União Europeia. A região, junto com Melilla, outro território espanhol no continente africano, registra episódios recorrentes de tentativas de travessia irregular.

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