Madonna no Rio: guia completo para curtir o show sem perrengues

O mês virou e ela está chegando! A cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber Madonna neste fim de semana, que vai encerrar a The Celebration Tour no que se espera ser a maior apresentação de sua carreira. O show já tem mexido com a economia da capital fluminense: a expectativa é que mais de 1,5 milhão de pessoas acompanhem a Rainha do Pop em Cobacabana.

A apresentação acontece no dia 4 de maio (sábado), e será gratuita. O evento é apresentado pelo Itaú, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Heineken, e apoio da Deezer.

Hotéis próximos da praia estão com lotação máxima. Mais de 75% dos quartos já ocupados para o fim de semana do show e a expectativa é que até sexta-feira, todas as vagas já estejam esgotadas.

Junto com o governo do estado, a prefeitura do Rio de Janeiro detalhou o plano operacional do evento. Foram R$ 10 milhões de aporte em patrocínio ao show. A maior apresentação de Madonna até o momento foi em 1990, quando atraiu 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido.

Nesse megaevento que vai parar o Brasil, a EXAME separou algumas informações para quem quer se aventurar nas areias de Copacabana sem passar muito perrengue. Veja abaixo:

Antes de chegar ao show:

Como comprar o camarote para o show da Madonna?

A apresentação da rainha do pop no Brasil será gratuita, mas algumas marcas e quiosques da praia já estão vendendo espaços privilegiados. O quiosque Cabanna, por exemplo, vendeu espaços garantidos por R$ 1,1 mil.

Alguns hotéis próximos também contam com uma visão privilegiada da praia de Copacabana, mas as vagas estão quase esgotadas. Vale a busca na região mais próxima de onde será o evento, que acontece perto da entrada do Copacabana Palace.

Outras marcas parceiras do show também disponibilizaram formas de assistir Madonna de pertinho e em espaço diferenciado. A Deezer, por exemplo, anunciou um sorteio que dará direito a um par de ingressos para área exclusiva da marca.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

A apresentação vai acontecer no próximo dia 4 de maio, na Praia de Copacabana. O show será gratuito nas areias, mas algumas marcas já vendem espaços privilegiados para assistir a rainha do pop mais de perto.

Que horas começa o show da Madonna no Rio?

Madonna vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Como assistir ao show de Madonna online?

Para quem não é fã de aglomeração, ainda será possível assistir ao show pela TV Globo. O Multishow e o Globoplay também transmitem a apresentação ao vivo. Na ocasião, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados.

Como chegar ao show da Madonna no Rio?

Em um comunicado, a prefeitura apresentou um esquema de mobilidade semelhante ao do Réveillon. Somente táxis e transporte público poderão ter acesso à Copacabana até as 19h30.

Para o público do show de Madonna, a recomendação é desembarcar na estação Siqueira Campos. Copacabana conta com três estações de metrô. No entanto, a estação Cardeal Arcoverde estará disponível apenas para desembarque a partir das 16h de sábado.

O metrô terá trens extras funcionando até as 4h. A Linha 1, que parte da estação Uruguai, na Tijuca, até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, manterá seu funcionamento regular, passando por Copacabana.

A Linha 2 operará diretamente da Pavuna, na zona norte, até a estação General Osório, em Ipanema, também passando por Copacabana.

A tarifa unitária do metrô é R$ 7,50, sendo aconselhável adquirir as passagens com antecedência, mas o pagamento por aproximação (NFC) também é aceito.

Os ônibus municipais terão permissão para entrar em Copacabana somente até as 19h30 de sábado, duas horas antes do show. Após esse horário, os ônibus, com tarifa de R$ 4,30, ficarão estacionados na enseada de Botafogo. Para quem desejar voltar para casa de ônibus, será necessário caminhar até lá.

Organização dos aeroportos e rodoviárias

Para quem for visitar o Rio, para ver o show de Madonna ou não, a Prefeitura recomenda o uso do terminal intermodal Gentileza, localizado na zona portuária, e de lá seguir até Copacabana.

Para quem estiver no Aeroporto Santos Dumont, é possível chegar ao Gentileza utilizando o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que estará em funcionamento 24 horas. Do Aeroporto do Galeão, você pode utilizar o BRT.

O terminal Gentileza contará com uma linha de ônibus que vai direto até Copacabana. O valor da tarifa é de R$ 8,60 (válido para ida e volta e sem direito a gratuidade). O pagamento da tarifa é exclusivo pelo site jae.com.br. Este ônibus especial começará a circular a partir das 13h de sábado no sentido de Copacabana e operará no sentido contrário a partir da meia-noite.

Funcionamento dos transportes

O local terá bloqueio de trânsito já a partir das 7h de sábado, quando começa a interdição da faixa costeira da Avenida Atlântica. Às 18h, será vetado o acesso aos veículos particulares (inclusive carros de aplicativo). Às 19h30, o bloqueio será total, inclusive para ônibus e táxis.

O BRT (corredores de ônibus rápidos) e o VLT (bonde do centro da cidade) funcionarão 24 horas entre o sábado (4) e o domingo (5), permitindo conexões ao terminal rodoviário Gentileza, que terá ônibus partindo para Copacabana a partir das 13h de sábado. O retorno dos ônibus especiais para o terminal será de 0h às 4h de domingo.

O metrô funcionará com as linhas 1 ligando normalmente a Uruguai a Jardim Oceânico e 2 conectando Pavuna diretamente a General Osório, sem necessidade de baldeação em Botafogo.

A parada mais próxima ao espetáculo, Cardeal Arcoverde, funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h. As três estações de Copacabana funcionarão até as 4h. A partir de 0h, os locais fora de Copacabana só funcionarão com desembarques.

Madonna se apresenta na The Celebration Tour (Kevin Mazur/WireImage/ LiveNation/Getty Images)

Durante o show:

Qual será o setlist do show da Madonna em Copacabana?

Antes de vir para o Brasil, Madonna vem performando a "Celebration Tour" no México com a mesma sequência de músicas. Tudo indica que ela deve seguir o mesmo por aqui no Brasil. Veja a possível setlist aqui.

Segurança em Copacabana

A Polícia Militar atuará com 3.200 policiais apenas no bairro de Copacabana e reforçará o patrulhamento no entorno do local e de áreas de trânsito de entrada e saída para a apresentação, como a estação Central do Brasil e o terminal rodoviário Gentileza.

Além das câmeras de reconhecimento facial que já são usadas normalmente no bairro, haverá 12 equipamentos extras e dois drones que também usam a tecnologia. A polícia estará em 18 pontos de acesso ao bairro e terá 18 locais de revista nos acessos à Avenida Atlântica, onde haverá detectores de metal. Não será possível acessar a orla com instrumentos perfurocortantes e nem com garrafas de vidro.

A Polícia Civil informou que reforçará, com 1.500 policiais, as delegacias da área de Copacabana e as unidades especiais de Atendimento ao Turista (Deat), de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), de Proteção à Mulher (Deam) e de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

As delegacias em Copacabana terão atendimento bilíngue. A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) estará de prontidão, com seu esquadrão antibombas, caso seja necessária sua utilização.

O que acontece se eu passar mal no show da Madonna?

Em relação à saúde, serão três postos de atendimento médico e 30 ambulâncias de terapia intensiva em Copacabana. Haverá 800 bombeiros, incluindo guarda-vidas, que estarão de prontidão para agir em variadas situações de emergência.

Como sair do show?

O metrô será o principal meio de transporte para a data do show, com as três estações de Copacabana - Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo - abertas para embarque até as 4h de domingo.

Os ônibus municipais serão estacionados na enseada de Botafogo, incluindo as linhas 492 (Ilha do Governador), 474 (Jacaré), 415 (Usina), 483 (Penha), 167 (Terminal Gentileza) e 100 (Central do Brasil). O tráfego em Copacabana será liberado às 4h de domingo.

Já os trens da SuperVia e os ônibus BRT, que não passam por Copacabana, terão suas circulações reforçadas para atender aos moradores das zonas norte, oeste e Baixada Fluminense.

Dicas para não passar perrengue:

Segurança:

Cuidado com o celular! O ideal é manter pertences importantes, tais como celular, chave e documentos em uma bolsa que fique colada ao corpo e seja discreta. Doleiras ou pochetes são boas opções;

Se possível, desligue o pagamento por aproximação do seu celular e desinstale aplicativos de bancos. Caso ele seja roubado, é mais difícil ter acesso às contas pessoais;

Leve dinheiro físico e evite cartões: shows muito grandes costumam, às vezes, ter casos de fraudes com cartões;

Conforto