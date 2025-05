Show da Lady Gaga no Rio: veja como será a operação de segurança durante o espetáculo?

Os "little monsters" podem respirar aliviados: Lady Gaga finalmente está no Brasil. A cantora norte-americana fará um show gratuito e histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, um ano depois da apresentação de Madonna.

A artista deve se apresentará diante de 1,6 milhão de pessoas, segundo a prefeitura do Rio, no maior show de sua carreira. A estrutura é ainda maior do que a de Madonna e até das festas de réveillon.

A prefeitura espera um impacto econômico significativo e projeta movimentação de R$ 600 milhões, um aumento de 27,5% em relação ao show de Madonna de 2024.

Como será o esquema de segurança do show de Lady Gaga?

A operação para o evento de Lady Gaga segue um protocolo de segurança rigoroso. O público passará por detectores de metais antes de chegar à Avenida Atlântica, com 150 dispositivos de segurança, 18 câmeras de reconhecimento facial e 78 torres de monitoramento.

O Centro de Operações do Rio (COR) controlará 240 câmeras na região — sendo 106 na Avenida Atlântica —, além de 40 câmeras adicionais e quatro drones. O COR também recomenda o uso do aplicativo cor.rio, que oferece informações traduzidas em vários idiomas para os turistas.

A segurança contará com um grande efetivo de 1.310 agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal, apoiados por 78 viaturas, 24 motocicletas e nove reboques. O patrulhamento será intensificado, com fiscalização do comércio ambulante, além do monitoramento do trânsito e de táxis.

As restrições de acesso a Copacabana começaram na sexta-feira, 2, com o bloqueio de 3 mil vagas de estacionamento. Na madrugada do dia 3 de maio, será proibida a entrada de ônibus fretados, e o estacionamento em bairros como Leme, Ipanema e Urca também será restrito. A partir das 7h do sábado, a Avenida Atlântica será totalmente interditada.

A partir das 18h, 24 pontos de bloqueio serão estabelecidos, mas ônibus e táxis poderão transitar. A partir das 19h30, o bloqueio será total para todos os veículos.

O governo do estado está planejando reforços em vários pontos da cidade, além de um monitoramento rigoroso das embarcações que acompanharão o evento em alto-mar. A Polícia Militar vai aumentar a presença nos batalhões de Botafogo e Copacabana, incluindo a utilização de drones especializados no reconhecimento facial.

Em outros pontos da cidade, como no Recreio dos Bandeirantes, o Terminal BRT Alvorada e a estação Jardim Oceânico também terão policiamento, com a participação do 31º BPM.

Esquema de emergência e saúde

Para garantir a segurança dos fãs, seis ambulâncias estarão posicionadas ao longo da orla, com postos médicos na Avenida Atlântica. Os hospitais municipais Miguel Couto e Souza Aguiar serão referências para atendimentos de emergência.

A cidade também proibirá o uso de vidros e objetos perfurocortantes durante o evento, uma medida que já ajudou a reduzir ocorrências em eventos anteriores.

Transporte, circulação e avenidas fechadas

Haverá um esquema de transporte público especial com linhas de BRT funcionando 24 horas e o metrô operando as estações de Copacabana das 5h de sábado até as 23h do dia seguinte. A normalização da circulação ocorrerá em etapas, com a liberação das vias iniciando às 4h de domingo.

Entre os dias 1º e 4 de maio, o Aeroporto Internacional Tom Jobim contará com 24 voos extras operados pela Latam, e a Azul prevê 230 operações no aeroporto e 252 no Santos Dumont. A taxa de reservas de hotéis para o período já ultrapassava 71% em abril, superando as médias para maio.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que no dia do show não haverá coleta de lixo em Copacabana. A limpeza será realizada no domingo, com 1.630 garis trabalhando, e um toque especial com essência de eucalipto espalhada pela orla.

Que horas começa o show da Lady Gaga?

O show de Lady Gaga, com sets de DJs antes e depois, está programado para começar às 21h45 de sábado e deve durar cerca de duas horas e meia. Para garantir uma boa acústica, 16 torres de delay serão espalhadas ao longo da orla.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

