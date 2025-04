Apartamento tombado em Copacabana está à venda por R$ 800 mil – e é ideal para Airbnb

Um apartamento no tradicional edifício Guarujá, um dos marcos da arquitetura de Copacabana, foi colocado à venda por R$ 800 mil. O imóvel fica no número 187 da Rua Domingos Ferreira, na esquina com a Rua Constante Ramos.

Localizado em um dos bairros mais baladados do mundo, que já recebeu nomes como Madonna e que será palco para o próximo show de Lady Gaga, o edifício foi projetado pelo arquiteto Adriano José Rodrigues e originalmente voltado para a Avenida Atlântica.

Construído em 1927 e tombado como patrimônio municipal do Rio de Janeiro, ele passou por um retrofit nos anos 1990, ganhando o nome de South Beach Copacabana Residence Club.

Nos anos 1920, ele pertencia a um único dono, Paulino Ribeiro Campos, que construiu outros edifícios pela região. “Paulino era amigo de Santos Dumont. No edifício há, inclusive, uma carta dele no terraço", conta Juliana Malafaia, corretora responsável pela negociação. Nela, o pai da aviação brasileiro cita a construção do prédio, que originalmente, antes do retrofit, tinha 11 andares e 40 apartamentos.

Na época de sua construção, o Guarujá foi considerado o maior da orla de Copacabana. Sua posição privilegiada, então voltada para o mar, foi alterada por construções posteriores na avenida. Ainda assim, a localização central e o valor histórico conferem ao prédio um perfil único na região, onde imóveis com ar-condicionado central e áreas comuns reformadas são exceção.

“O edifício tinha um jardim enorme na fachada. Na época, não era permitido construir prédios próximos à praia para que a sombra não fosse projetada na areia. Mas depois essa lei caiu, e um novo prédio foi construído logo em frente ao Guarujá", explica a corretora. Por isso, o apartamento não possui mais vista para o mar.

Hoje, sua fachada continua preservada com traços clássicos e elementos art déco[/grifar], mesmo após a modernização. A unidade disponível, de 55 m², tem sala, suíte, duas varandas e ar-condicionado central.

Transformado em residencial com serviços pela construtora RJZ, que concluiu a reforma em 1998, o Guarujá oferece estrutura semelhante à de um hotel. Há piscina com vista para o mar, academia, salão de festas, além de serviços de manutenção, arrumação diária e segurança 24 horas. O condomínio mensal é de cerca de R$ 2.500 e o IPTU anual gira em torno de R$ 2.200.

Juliana Malafaia é parceira da página chamada “Rio — Casas e Prédios Antigos”, que conta a história dos edifícios cariocas, e do aplicativo Passeio Carioca que, com parceria da prefeitura do Rio, leva as pessoas para conhecer esses edifícios.

À EXAME, a corretora afirma que tem sido procurada por pessoas interessadas no apartamento para aluguel de temporada, sobretudo pela riqueza arquitetônica, localização e serviços semelhantes aos de um hotel.

Devido ao show gratuito da cantora Lady Gaga, que acontece na Praia de Copacabana no próximo dia 3, os preços de aluguel de apartamentos por temporada na região aumentaram significativamente. Algumas reservas feitas meses atrás foram canceladas, e anfitriões chegam a cobrar até R$ 2.500 a diária na plataforma do Airbnb.