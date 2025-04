Lady Gaga no Rio: teve a reserva cancelada? Saiba como proceder

A expectativa pelo show de Lady Gaga em Copacabana no próximo sábado só cresce. O Rio de Janeiro espera receber 1,6 milhão de pessoas para o espetáculo. Muitos fãs já estão na capital fluminense para a apresentação da diva pop.

Em situações como essa, é natural que os interessados procurem fazer reservas em hotéis ou aplicativos de hospedagens. No entanto, nos últimos dias, alguns fãs relataram que tiveram suas reservas canceladas.

O Procon do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor estão investigando plataformas como Airbnb e Booking depois de queixas sobre a disparada de preços às vésperas do show da cantora.

Consumidor pode buscar reparação

Para Renata Abalém, diretora Jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC), se o fornecedor não cumprir a oferta, o consumidor tem direito a buscar reparação.

"A legislação permite que o consumidor exija o cumprimento forçado da obrigação ou aceite um produto ou serviço equivalente ou rescinda o contrato, com direito à devolução do valor pago e indenização por perdas e danos", explica.

A especialista esclarece que o consumidor não pode ser penalizado pela desatenção do anfitrião em relação a datas especiais, como é o caso do show da Lady Gaga - quando plataformas ou donos dos imóveis poderiam inflar o valor da hospedagem.

Técnicos do Procon apuram se essa onda de cancelamentos pode ter sido gerada para que os donos dos imóveis pudessem especular sobre preços - aumentando os valores entre 20 de abril e 10 de maio.

"Certo é que tanto os anfitriões quanto a plataforma devem responder pelo prejuízo e danos que possam causar aos consumidores. O primeiro passo para que o consumidor busque sua compensação é fazendo reclamação na própria plataforma e no Procon. Vale deixar uma reclamação na Reclame Aqui também", recomenda Abalém.

É possível processar as empresas?

A advogada diz que é possível entrar com uma ação judicial em casos assim no caso do consumidor não ser compensado como deveria ou imaginava. "É importante que tenha todos os registros da reserva, incluindo comprovantes de pagamento, e-mails e capturas de tela", fala a diretora Jurídica do IDC.

Renata Abalém também explica que as plataformas têm responsabilidade nessa cadeia. "O Airbnb, ao intermediar a relação entre anfitriões e hóspedes, integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudências têm reconhecido essa responsabilidade, especialmente em casos de cancelamentos injustificados que resultam em prejuízos aos consumidores", diz.

O posicionamento das empresas

Em nota enviada à EXAME, a Booking informou que:

"A Booking.com é uma empresa de reservas online que conecta viajantes a prestadores de serviço, sendo os próprios parceiros responsáveis por definir tarifas e políticas de reserva. Embora as acomodações tenham controle total sobre sua disponibilidade e os preços que listam na Booking.com, nós temos diretrizes e códigos de conduta rigorosos e, se tomarmos conhecimento de alguma prática que viole nossos termos e condições, podemos tomar as medidas necessárias - isso pode incluir pedir que o parceiro aja de forma justa e honre as reservas que já confirmou aos nossos clientes em comum, ou oferecer alternativas viáveis. Caso uma reserva seja cancelada ou alterada de forma inadequada, os clientes podem acionar nossa central de atendimento para apoio na busca por soluções. Além disso, a empresa está comprometida em colaborar com as autoridades competentes para garantir o respeito às legislações vigentes e promover práticas justas e transparentes no setor de viagens."

Até o fechamento desta reportagem, a Airbnb não havia enviado um posicionamento sobre o assunto. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Dicas para não passar perrengue:

Segurança:

Cuidado com o celular! O ideal é manter pertences importantes, tais como celular, chave e documentos em uma bolsa que fique colada ao corpo e seja discreta. Doleiras ou pochetes são boas opções;

Se possível, desligue o pagamento por aproximação do seu celular e desinstale aplicativos de bancos. Caso ele seja roubado, é mais difícil ter acesso às contas pessoais;

Leve dinheiro físico e evite cartões: shows muito grandes costumam, às vezes, ter casos de fraudes com cartões;

Conforto