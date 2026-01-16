Resumão BBB 26: veja o que aconteceu na casa no 4º dia de programa

O quarto dia do Big Brother Brasil 26 foi marcado por vitória em prova, embates diretos, articulações de voto e repercussões fora da casa. As estratégias começaram a ficar mais evidentes, enquanto conflitos antigos e atuais vieram à tona.

Vitória de Cowboy

Alberto Cowboy levou a melhor contra Jonas Sulzbach e venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26. Depois de 26 horas de resistência, o modelo desistiu da competição, consagrando o mineiro como Líder.

Elisa desiste do 'Quarto Branco'

Após mais de 60 horas confinada no ambiente minimalista e desgastante, Elisa decidiu apertar o botão vermelho e desistir da competição na tarde desta quinta-feira, 15. A modelo gaúcha vinha demonstrando sinais de exaustão física e emocional ao longo do dia e afirmou que estava sentindo muitas dores, o que a levou a abrir mão da oportunidade de entrar definitivamente no BBB 26. Ao deixar a dinâmica, recebeu apoio dos colegas e se despediu com palavras de incentivo aos que permanecem na disputa.

Veja o momento em que Elisa desiste de uma vaga no Big Brother Brasil:

A Elisa apertando o botão e todos manicomers indo abraçar ela aos prantos. Temos uma das cenas mais tristes e bonitas da edição #BBB26pic.twitter.com/FUbsL4ycqP — Matheus (@matheuscaseca) January 15, 2026

Embate entre Ana Paula Renault e Pedro

O clima na casa ficou tenso após uma conversa entre Ana Paula Renault e Pedro, quando ele insistiu em questionamentos sobre grupos e alianças dentro do jogo. Mais cedo, ele havia questionado a Veterana sobre opiniões políticas. Ana Paula reagiu de forma firme, acusando o colega de ser malicioso e deixando claro que não gostou das intenções por trás das perguntas.

A jornalista afirmou que não tinha paciência para esse tipo de abordagem e confrontou Pedro sobre sua postura, gerando uma discussão que repercutiu entre os participantes e fora da casa.

Veja a discussão entre os brothers:

Combinação de votos

No grupo liderado por Ana Paula, as conversas avançaram para uma possível combinação de votos. O nome mais citado foi o de Aline Campos, apontada como alvo principal da semana. A articulação acendeu o alerta em outros participantes, que passaram a observar mais atentamente as movimentações.

Cowboy relembra embate com Diego Alemão

Durante uma conversa, Cowboy recordou sua rivalidade com v no BBB 7. O relato trouxe comparações com o atual jogo e serviu como alerta sobre como conflitos podem moldar a imagem de um participante ao longo da temporada.

Big Fone

O primeiro Big Fone da temporada tocou e movimentou toda a casa. Marcelo atendeu o Big Fone Dourado escolhido pelo público e, além de ganhar uma Imunidade, ainda indicou Aline Campos direto para o Paredão.

A Camarote teve direito a um contragolpe e chamou para a berlinda a Veterana Ana Paula Renault para o primeiro Paredão do Big Brother Brasil.

Globo mantém cachê de Henri Castelli

Mesmo após a saída de Henri Castelli do BBB 26 por recomendação médica, a Globo optou por manter o contrato e os benefícios do ator com a emissora, segundo a Folha de S. Paulo.

Castelli precisou deixar a casa mais vigiada do Brasil após sofrer duas convulsões dentro da casa, o que levou a produção a priorizar sua saúde e retirá-lo do jogo.

Com a saída do ator, a produção do reality precisou decidir quem ocuparia a vaga deixada no elenco. Durante a edição desta quinta, 15, Tadeu Schmidt confirmou que três concorrentes do Quarto Branco entrarão na casa mais vigiada do Brasil, e não apenas dois.

Nos últimos dias, o público pediu para que todos os integrantes do Quarto Branco fossem integrados ao elenco. Segundo o portal Léo Dias, a TV Globo considera "inviável" essa decisão.