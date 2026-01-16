Pop

BBB 26: equipe de Henri Castelli se pronuncia sobre internação do ator

Ator foi desclassificado do reality show após sofrer duas convulsões e permanece sob cuidados médicos

BBB 26: Estado de saúde do ator é considerado estável (Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 12h12.

Henri Castelli, de 47 anos, segue em observação médica em um hospital do Rio de Janeiro após sofrer duas convulsões durante sua participação no Big Brother Brasil 26 da TV Globo.

Em comunicado divulgado pelas redes sociais, a equipe do ator informou que ele passou por uma bateria de exames e que os resultados foram considerados satisfatórios.

Segundo a nota, Castelli está bem e lúcido, mas continuará sob acompanhamento dos médicos para monitorar sua recuperação. A equipe agradeceu as mensagens de carinho e apoio recebidas desde que o episódio de saúde ocorreu.

Veja a nota publicada pela equipe do ator no Instagram:

Estado de saúde de Henri Castelli / Reprodução Instagram

Relembre o que aconteceu

Henri foi desclassificado do BBB 26 por orientação médica após ter passado mal durante a Prova do Líder e sofrer uma nova crise momentos depois de voltar à casa.

Vai ter substituto?

Com a saída de Castelli, a produção do reality precisou decidir quem ocuparia a vaga deixada no elenco. Durante a edição desta quinta, 15, Tadeu Schmidt confirmou que três concorrentes do Quarto Branco entrarão na casa mais vigiada do Brasil, e não apenas dois.

Até o momento, sete concorrentes seguem na disputa: Ricardo, Chaiany, Gabriela, Rafaella, Matheus, Leandro e Livia.

Ricardinho e Elisa já desistiram da vaga.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

