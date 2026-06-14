Produtor e DJ Lucas Frota está entre os mortos do acidente aéreo no Recreio

O DJ e produtor musical Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, está entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros ocorrida na manhã deste domingo, 14, no Rio de Janeiro.

O acidente matou todos os ocupantes das aeronaves, incluindo o cantor e produtor norte-americano Oliver Tree.

Nascido no Rio de Janeiro, Lucas iniciou sua trajetória na música ainda na adolescência. Segundo informações divulgadas em suas redes sociais, começou a tocar aos 12 anos.

Há quase uma década, vivia nos Estados Unidos, dividido entre as cidades de Miami e Los Angeles, onde desenvolveu sua carreira na cena da música eletrônica.

Ao longo dos últimos anos, o produtor trabalhou com selos especializados do gênero e se apresentou em casas noturnas nos Estados Unidos e na Europa.

Nas redes sociais, acumulava mais de 40 mil seguidores e se apresentava como residente do coletivo Around The Corner, em Miami.

Um dos trabalhos mais recentes de Lucas foi a gravação de um DJ set no Cristo Redentor, realizada em dezembro de 2025. O projeto foi compartilhado em suas plataformas digitais e fazia parte de uma série de conteúdos produzidos pelo artista.

Nos últimos meses, Lucas também vinha se aproximando de nomes de destaque da cena internacional. Em 11 de abril, publicou uma sequência de fotos em estúdio ao lado de Oliver Tree, cantor que também morreu no acidente deste domingo. Na legenda da publicação, escreveu de forma descontraída: "Fiz Oliver Tree cantar forró e ele disse que lança se os brasileiros viralizarem".

(Com agência O Globo)