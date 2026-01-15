Henri Castelli se pronuncia pela 1ª vez após deixar o BBB 26

Henri Castelli se manifestou publicamente pela primeira vez após sua saída do Big Brother Brasil 26, que aconteceu nesta quarta-feira, 14, por orientação médica. A saída do ator ocorreu após ele ter sofrido duas convulsões em um curto intervalo de tempo, situação que motivou a produção do reality a retirá-lo do confinamento para garantir sua saúde.

O anúncio da saída foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou ao público que a decisão foi tomada com base na recomendação dos médicos responsáveis pelo cuidado do participante. Castelli passou mal inicialmente durante a primeira Prova do Líder e foi levado ao hospital para exames. Embora tenha retornado à casa mais vigiada do Brasil, ele sofreu uma nova crise e não pôde continuar no jogo.

Em seu primeiro comentário após deixar o BBB 26, o ator usou as redes sociais para expressar sua gratidão. Através do perfil oficial dele, Castelli agradeceu ao programa, ao carinho dos fãs e ao apoio recebido ao longo de sua breve participação. “Gratidão por tudo e por todo o carinho”, escreveu ele ao comentar uma publicação do apresentador no Instagram.

Veja o momento em que Tadeu Schmidt avisa os brothers sobre a eliminação de Henri Castelli:

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.