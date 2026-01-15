Pop

Henri Castelli se pronuncia pela 1ª vez após deixar o BBB 26

Ator agradece carinho dos fãs nas redes sociais depois de deixar o reality por questões de saúde

BBB 26: Ator expressou gratidão pelo carinho recebido (Marcio Farias/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15h34.

Henri Castelli se manifestou publicamente pela primeira vez após sua saída do Big Brother Brasil 26, que aconteceu nesta quarta-feira, 14, por orientação médica. A saída do ator ocorreu após ele ter sofrido duas convulsões em um curto intervalo de tempo, situação que motivou a produção do reality a retirá-lo do confinamento para garantir sua saúde.

O anúncio da saída foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou ao público que a decisão foi tomada com base na recomendação dos médicos responsáveis pelo cuidado do participante. Castelli passou mal inicialmente durante a primeira Prova do Líder e foi levado ao hospital para exames. Embora tenha retornado à casa mais vigiada do Brasil, ele sofreu uma nova crise e não pôde continuar no jogo.

Em seu primeiro comentário após deixar o BBB 26, o ator usou as redes sociais para expressar sua gratidão. Através do perfil oficial dele, Castelli agradeceu ao programa, ao carinho dos fãs e ao apoio recebido ao longo de sua breve participação. “Gratidão por tudo e por todo o carinho”, escreveu ele ao comentar uma publicação do apresentador no Instagram.

Veja o momento em que Tadeu Schmidt avisa os brothers sobre a eliminação de Henri Castelli:

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

