BBB 26: Aline Campos e Ana Paula Renault estão no 1º paredão

O primeiro paredão da temporada do Big Brother Brasil 26 foi formado na noite desta quinta-feira. A dinâmica começou com o toque do Big Fone, que sacudiu a casa mais vigiada do Brasil.

Big Fone

Quem atendeu à ligação foi o participante Marcelo. Ele descobriu que estava imune à primeira berlinda e recebeu a missão de indicar um colega de confinamento.

Marcelo escolheu a Camarote Aline Campos para ser a primeira emparedada da edição. Ele explicou que ainda não tinha criado afinidade com ela dentro do jogo e que não gostou de algumas atitudes da sister.

Aline, no entanto, teve direito ao contragolpe. Na sequência, ela decidiu mandar Ana Paula Renault para o paredão, o que surpreendeu alguns membros da casa.

A indicação de Ana Paula acontece após alguns atritos e conversas sobre votos e estratégia nos primeiros dias de confinamento. A participante já havia falado em possíveis votos antes mesmo da dinâmica do Big Fone.

Paredão se formando

Com isso, Aline Campos e Ana Paula Renault se tornam as primeiras participantes a disputar a preferência do público no BBB 26. O paredão ainda terá um voto direto do Líder Alberto Cowboy e o mais votado da casa. Três emparedados disputarão o Bate-Volta e um vai se salvar da berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.