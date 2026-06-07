Seleção do Irã chega ao México para a Copa do Mundo em meio a tensões com os EUA

A seleção do Irã desembarcou neste domingo, 7, em Tijuana, no México, onde estabelecerá sua base para a Copa do Mundo de 2026. A chegada da equipe acontece em meio a um contexto geopolítico delicado, marcado pela guerra entre Irã e Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.

O avião da delegação iraniana pousou no aeroporto de Tijuana nas primeiras horas da manhã. A cidade mexicana servirá como centro de preparação da equipe durante a competição.

A participação do Irã no Mundial foi cercada por incertezas nos últimos meses. Além das tensões diplomáticas e militares entre Teerã e Washington, membros da comissão técnica iraniana tiveram dificuldades para obter vistos de entrada nos Estados Unidos, onde parte dos jogos da Copa será disputada.

O cenário torna a seleção iraniana um dos focos de atenção política da competição. Esta é a primeira vez que um país participante da Copa do Mundo disputa o torneio enquanto está em conflito com uma das nações anfitriãs.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada conjuntamente por México, Estados Unidos e Canadá.