Esporte

Seleção do Irã chega ao México para a Copa do Mundo em meio a tensões com os EUA

Equipe ficará baseada em Tijuana durante o Mundial de 2026; conflito com os Estados Unidos marcou a preparação iraniana para o torneio

Irã: seleção desembarca no México para disputar a Copa do Mundo (Guillermo Arias/AFP)

Irã: seleção desembarca no México para disputar a Copa do Mundo (Guillermo Arias/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10h22.

A seleção do Irã desembarcou neste domingo, 7, em Tijuana, no México, onde estabelecerá sua base para a Copa do Mundo de 2026. A chegada da equipe acontece em meio a um contexto geopolítico delicado, marcado pela guerra entre Irã e Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.

O avião da delegação iraniana pousou no aeroporto de Tijuana nas primeiras horas da manhã. A cidade mexicana servirá como centro de preparação da equipe durante a competição.

A participação do Irã no Mundial foi cercada por incertezas nos últimos meses. Além das tensões diplomáticas e militares entre Teerã e Washington, membros da comissão técnica iraniana tiveram dificuldades para obter vistos de entrada nos Estados Unidos, onde parte dos jogos da Copa será disputada.

O cenário torna a seleção iraniana um dos focos de atenção política da competição. Esta é a primeira vez que um país participante da Copa do Mundo disputa o torneio enquanto está em conflito com uma das nações anfitriãs.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada conjuntamente por México, Estados Unidos e Canadá.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoIrã

Mais de Esporte

Inglaterra chega à Copa de 2026 com elenco estrelado e sonho de encerrar jejum histórico

O menor país da Copa: como Curaçao transformou um sonho em realidade?

Dos veteranos às promessas: os números curiosos dos elencos da Copa do Mundo de 2026

Fifa anuncia mudanças nas cerimônias pré-jogo da Copa do Mundo de 2026

Mais na Exame

Negócios

Eleição na Armênia é marcada por aproximação com a União Europeia e pressão da Rússia

Mundo

Papa Leão XIV reúne 1,2 milhão de pessoas em procissão de Corpus Christi em Madri

Future of Money

A precisão como vantagem decisiva da inteligência artificial nas finanças

Brasil

Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas últimas pesquisas para presidente