Jordana ou Juliano? Enquete mostra quem deve ser eliminado do BBB 26

BBB 26: 17º Paredão mostra saída de participante com mais de 60% (Reprodução/TV Globo/Montagem EXAME)
Redação Exame
Publicado em 15 de abril de 2026 às 18h18.
O 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 colocou Jordana, Ana Paula Renault e Juliano Floss na berlinda após a eliminação de Gabriela.
O líder Leandro Boneco indicou a última representante dos "formigas" diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss para completar a formação.
As enquetes indicam que Jordana será a eliminada nesta quinta-feira, 16.
Levantamento das 18h desta quarta-feira, 15, do site Votalhada — que compila enquetes de diferentes plataformas — indica que Jordana passará a integrar o top 10 de maiores rejeições do reality.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 8,25% x Jordana 54,46% x Juliano Floss 37,30%
YouTube: Ana Paula Renault 6,73% x Jordana 55,55% x Juliano Floss 38,32%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 69,82% x Juliano Floss 27,95%
Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,47% x Juliano Floss 24,29%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,73% x Jordana 66,28% x Juliano Floss 30,19%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 62,73%, seguida por Juliano Floss, com 32,32%, e Ana Paula Renault, com 5,09%.
O levantamento soma 5.132.629 votos.
Na comparação anterior, Jordana tinha 62,15%. Agora, aparece com 62,73%, uma leve oscilação de 0,58 ponto percentual para cima, e segue à frente como a principal candidata à eliminação.
Com a porcentagem, ela assume a 10ª posição no ranking de eliminados do BBB 26, no lugar de Aline Campos, que foi eliminada com 61,64%.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.